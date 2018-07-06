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Збірна Росії найгірша за рейтингом ФІФА серед усіх команд ЧС-2018

У рейтингу росіяни - лише сімдесяті
Сьогодні був опублікований новий рейтинг збірних ФІФА, національна команда Росії посідає у ньому лише 70-те місце.
Збірна Росії найгірша за рейтингом ФІФА серед усіх команд ЧС-2018 Фото: gazeta.ru

Це найнижча позиція серед усіх 32-х команд, які візьмуть участь у Чемпіонаті світу.

У національної збірної Росії продовжується серія без перемог - вже у семи матчах поспіль росіяни не можуть виграти, програвши за цей час чотири зустрічі.

Збірна України у порівнянні з минулим рейтингом втратила 5 позицій і нині 35-та.

1 Німеччина 1558 очок

2 Бразилія 1431

3 Бельгія 1298

4 Португалія 1274

5 Аргентина 1241

6 Швейцарія 1199

7 Франція 1198

8 Польща 1183

10 Іспанія 1126

11 Перу 1125

12 Данія 1051

13 Англія 1051

14 Уругвай 1018

15 Мексика 989

16 Колумбія 986

20 Хорватія 945

21 Туніс 910

22 Ісландія 908

23 Коста-Рика 884

24 Швеція 880

27 Сенегал 838

34 Сербія 751

35 УКРАЇНА 733

36 Австралія 718

37 IR Іран 708

41 Марокко 686

45 Єгипет 649

48 Нігерія 618

55 Панама 571

57 Південна Корея 544

61 Японія 521

67 Саудівська Аравія 465

70 Росія 457

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Комітет пропонує Раді заборонити трансляцію ЧС-2018

"Заборона трансляції не допустить популяризацію в Україні держави-агресора"
 
Парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.
Комітет пропонує Раді заборонити трансляцію ЧС-2018 Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС
 

Про це повідомляє в своєму Twitter медіаексперт Світлана Остапа.

Постановою № 8343, внесеною до Верховної Ради 11 травня, пропонується визнати, що трансляція в Україні заходів, які відбуватимуться на території РФ в рамках проведення ЧС 2018, вважатиметься такою, що порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.

В пояснювальній записці йдеться про те, що в заходах ЧС 2018 братимуть участь перші особи Росії, а засоби масової інформації країни-агресора використають таку можливість для всілякої популяризації Російської Федерації на міжнародній арені, попри засудження цивілізованим світом агресивної політики Росії та санкцій проти Росії.

На думку авторів постанови, заборона трансляції сприятиме реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації.

Крім цього – не допустить популяризацію в Україні держави-агресора.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

 

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07 06 2018 20:00
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