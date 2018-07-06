Збірна Росії найгірша за рейтингом ФІФА серед усіх команд ЧС-2018
Це найнижча позиція серед усіх 32-х команд, які візьмуть участь у Чемпіонаті світу.
У національної збірної Росії продовжується серія без перемог - вже у семи матчах поспіль росіяни не можуть виграти, програвши за цей час чотири зустрічі.
Збірна України у порівнянні з минулим рейтингом втратила 5 позицій і нині 35-та.
1 Німеччина 1558 очок
2 Бразилія 1431
3 Бельгія 1298
4 Португалія 1274
5 Аргентина 1241
6 Швейцарія 1199
7 Франція 1198
8 Польща 1183
10 Іспанія 1126
11 Перу 1125
12 Данія 1051
13 Англія 1051
14 Уругвай 1018
15 Мексика 989
16 Колумбія 986
20 Хорватія 945
21 Туніс 910
22 Ісландія 908
23 Коста-Рика 884
24 Швеція 880
27 Сенегал 838
34 Сербія 751
35 УКРАЇНА 733
36 Австралія 718
37 IR Іран 708
41 Марокко 686
45 Єгипет 649
48 Нігерія 618
55 Панама 571
57 Південна Корея 544
61 Японія 521
67 Саудівська Аравія 465
70 Росія 457
Комітет пропонує Раді заборонити трансляцію ЧС-2018
Про це повідомляє в своєму Twitter медіаексперт Світлана Остапа.
Постановою № 8343, внесеною до Верховної Ради 11 травня, пропонується визнати, що трансляція в Україні заходів, які відбуватимуться на території РФ в рамках проведення ЧС 2018, вважатиметься такою, що порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.
В пояснювальній записці йдеться про те, що в заходах ЧС 2018 братимуть участь перші особи Росії, а засоби масової інформації країни-агресора використають таку можливість для всілякої популяризації Російської Федерації на міжнародній арені, попри засудження цивілізованим світом агресивної політики Росії та санкцій проти Росії.
На думку авторів постанови, заборона трансляції сприятиме реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації.
Крім цього – не допустить популяризацію в Україні держави-агресора.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.
Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.
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