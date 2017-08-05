Журналіст повідомив подробиці обшуків у кримських татар

В окупованому Росією Криму силовики в понеділок, 8 травня, проводили обшуки в будинках кримських татар, двох людей забрали на допит.

Журналіст Антон Наумлюк повідомив деталі обшуків.

"Вранці кілька вулиць у селі Капсихор або Морське, де компактно проживають кримські татари, виявилися заблоковані автобусами з озброєними силовиками, дорога на Судак також була перекрита. Співробітники СОБР провели обшук в будинку Тороза Юсуфа, а також Ільвера Аметова, очолював Судацьке відділення Меджлісу, до того, як орган самоврядування кримських татар був заборонений російською владою", – зазначив він.

За даними Наумлюка, обшуки почалися вранці, їх проводили 10 співробітників російських силових відомств у масках і зі зброєю.

"Приводом для обшуку послужив анонімний лист, в якому йдеться про продаж зброї і наркотиків у будинку Юсуфа і Аметова. Очевидно, в результаті обшуку нічого знайдено й вилучено не було, але синів Юсуфа і Аметова забрали для допиту. За деякою інформацією, під час затримання було застосовано силу", – додав журналіст.

Він зазначив, що обшуки в будинках кримських татар проводяться російськими силовиками практично щотижня.

Правозахисники і самі кримські татари вважають, що це цілеспрямована акція залякування нелояльного до російської влади населення під приводом боротьби з тероризмом.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, під час обшуку в будинку голови Судацького регіонального меджлісу Ільвера Аметова силовики побили його сина й відвезли в невідомому напрямку. Також стало відомо, що затриманого сьогодні в анексованому Криму кримського татарина Сервера Тороза російські силовики відвезли в Краснодар.