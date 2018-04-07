ЗМІ: Новинський і митрополити УПЦ МП їздили до Варфоломія щоб відмовити його від автокефалії для України

Цей візит в історичний район Фанар відбувся 23 червня, але успішним не був

Делегації з декількох митрополитів УПЦ МП разом із нардепом Вадимом Новинським відвідала Константинополь, щоб відмовити патріарха Варфоломія від надання автокефалії для української церкви.

Крім Новинського до патріарха Варфоломія їздили митрополити донецький і маріупольський Іларіон, кам'янець-подільський і городоцький Феодор, бориспільський і броварський Антоній, повідомляє Liga.net.

Одеська єпархія виклала в YouTube відео зустрічі в резиденції Варфоломія.

Після цього, патріарх Варфоломій заявив, що Україну церковно Росії не віддавали, а приєднання Київської митрополії до Москви відбулося всупереч канонам:

"Наш престол не визнав відділення Київської митрополії і залежних від неї православних церков Литви і Польщі і приєднання їх до московської церкви".

"Ми бажаємо, як мати-церква, відновлення єдності в Україні розділеного церковного тіла – десятків мільйонів вірян", – зазначив Варфоломій.

У церковних колах вважають, що автокефалія Українській православній церкві може бути надана за прикладом і в формулюваннях томосу для Польщі в 1924 році, зазначає Liga.net.

Крім того, за даними видання, в УПЦ МП збирали підписи архієреїв "на порожніх аркушах" і обманом, щоб висловитися проти автокефалії української церкви.

Також заява Варфоломія може бути реакцією на заяву ієрарха МП Іларіона про те, що надання українській церкві автокефалії може призвести до кровопролиття:

На 9 липня заплановано візит делегації Константинополя до Москви для обговорення українського питання.

"Очевидно, патріарх вирішив довести в публічному просторі незмінність своєї позиції у відповідь на ці події і різкі заяви, які лунали з боку МП", – кажуть у КП.

У Київському патріархаті налаштовані на те, що Томос для України буде.

Найближчі дати синоду призначені на 10-11 липня. Припускають, що остаточне рішення по Томосу буде прийнято в серпні чи у вересні.

17 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.

19 квітня народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.