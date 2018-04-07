ЗМІ: Новинський і митрополити УПЦ МП їздили до Варфоломія щоб відмовити його від автокефалії для України
Крім Новинського до патріарха Варфоломія їздили митрополити донецький і маріупольський Іларіон, кам'янець-подільський і городоцький Феодор, бориспільський і броварський Антоній, повідомляє Liga.net.
Одеська єпархія виклала в YouTube відео зустрічі в резиденції Варфоломія.
Після цього, патріарх Варфоломій заявив, що Україну церковно Росії не віддавали, а приєднання Київської митрополії до Москви відбулося всупереч канонам:
"Наш престол не визнав відділення Київської митрополії і залежних від неї православних церков Литви і Польщі і приєднання їх до московської церкви".
"Ми бажаємо, як мати-церква, відновлення єдності в Україні розділеного церковного тіла – десятків мільйонів вірян", – зазначив Варфоломій.
У церковних колах вважають, що автокефалія Українській православній церкві може бути надана за прикладом і в формулюваннях томосу для Польщі в 1924 році, зазначає Liga.net.
Крім того, за даними видання, в УПЦ МП збирали підписи архієреїв "на порожніх аркушах" і обманом, щоб висловитися проти автокефалії української церкви.
Також заява Варфоломія може бути реакцією на заяву ієрарха МП Іларіона про те, що надання українській церкві автокефалії може призвести до кровопролиття:
На 9 липня заплановано візит делегації Константинополя до Москви для обговорення українського питання.
"Очевидно, патріарх вирішив довести в публічному просторі незмінність своєї позиції у відповідь на ці події і різкі заяви, які лунали з боку МП", – кажуть у КП.
У Київському патріархаті налаштовані на те, що Томос для України буде.
Найближчі дати синоду призначені на 10-11 липня. Припускають, що остаточне рішення по Томосу буде прийнято в серпні чи у вересні.
17 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко повідомив про свій намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос про єдину помісну православну церкву в Україні, і закликав Верховну Раду в найкоротші терміни підтримати його ініціативу.
19 квітня народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.
Священний Синод Вселенського патріархату в Константинополі прийняв до розгляду звернення президента України про надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні, а також вирішив розпочати процедуру, необхідну для надання автокефалії Українській православній церкві.
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