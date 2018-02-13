ЗСУ в 2017 році просунулися на фронті на 10 кілометрів - Турчинов
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов в інтерв’ю Громадському.
"Про це приємно говорити, що і 2016-й, і 2017-й роки відрізнялися від минулих тим, що ми не віддали жодного метра своєї землі. Більше того, наші підрозділи по деяким напрямкам просунулись на 10 і більше кілометрів і покращивши свої позиції. Це факт", — зазначив Турчинов.
За словами секретаря Ради нацбезпеки, усі спроби змінити конфігурацію на лінії розмежування для бойовиків та російських військ "закінчились фіаско".
"Вони не змогли ні відбити жодний з населених пунктів, ні просунутись вперед. Навпаки, ще раз хочу підкреслити, наші військові покращили свої позиції, і сьогодні на окупованій території немає сил, які могли змінити ту лінію розмежування, яка сьогодні склалась", — сказав він.
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