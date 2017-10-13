Звільнений мер Миколаєва Сенкевич подав до суду

Олександр Сенкевич 12 жовтня подав позов проти Миколаївської міської ради, в якому вимагає скасувати рішення про дострокове припинення його повноважень мера Миколаєва.

Справу розгляне суддя Олександр Чулуп, - йдеться на сайті Центрального районного суду Миколаєва.

Нагадаємо, що позачергова сесія Миколаївської міської ради 5 жовтня визнала незадовільною роботу мера Олександра Сенкевича і достроково припинила його повноваження. Раніше голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко закликав мера скласти повноваження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міськрада Миколаєва визнав незадовільною роботу мера Сенкевича. За рішення про визнання роботи міського голови Сенкевича незадовільною проголосували 40 депутатів. Раніше внесення рішення про визнання роботи мера задовільною підтримали лише 5 депутатів.



Згодом, депутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Олександра Сенкевича.

8 жовтня на Соборній площі у Миколаєві близько 700 містян прийшли на "народне віче", анонсоване відправленим міськрадою у відставку мером Олександром Сєнкевичем.