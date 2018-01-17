Звільнений з ГПУ екс-прокурор Сус під домашнім арештом відкрив ферму біткоїнів, - ВІДЕО

Звільнений із Генеральної прокуратури України Дмитро Сус за час домашнього арешту організував у квартирі біткойн-ферму.

Дмитро Сус відбув термін домашнього арешту та отримав статус вільної людини, попри кримінальне провадження, котре має врешті розглянути суд. Півроку перебування у власній квартирі в Хмельницькому прокурор використав на побудову власного бізнесу в інтернеті, йдеться в сюжеті "ТСН".

Сус став відомим після того, як записав елітний позашляховик у понад мільйон гривень на 87-річну бабусю. Слідчому доручили вести справу "діамантових прокурорів", але після кількох скандалів поспіль його самого звинуватили у зловживанні службовим становищем, перепродажі гральних автоматів, брехню у декларації та навіть катуванні детективів НАБУ. Тепер слідчий радіє, що все склалося саме так: "Я такий щасливий! Я просто думаю, що мене попхали в правильний час!".

Його ентузіазм зумовлений новою справою, котру Сус розпочав уже під домашнім арештом, і котра виявилася успішною. Екс-прокурор влаштував біткойн-ферму і виробляє електронну валюту. Це приносить йому більший дохід, ніж зарплата в ГПУ – понад 2 тисячі доларів на місяць. Також він майструє ферми на замовлення, а серед клієнтів трапляються навіть колишні колеги.

"Ми зараз говоримо за київських, місцеві прокурори ще не замовляли. Колеги поки по три тисячі доларів, більше бояться, що воно прогорить", - розповів він.

Сус присягається, що на електронних грошах, які нині ніяк проконтролювати, не відмиває незаконно здобуте в ГПУ, а лише правильно інвестує чесно зароблені кошти. Майбутнє він тепер пов’язує саме з електронними грошима та важко погоджується із перспективою опинитися за ґратами, хоч йому загрожує ув’язнення строком від 5 до 10 років.

"Воно вже налаштоване, воно вже буде і без мене працювати", - каже Сус про свою ферму.

За його словами, скандальний позашляховик бабусі вже продано, а сам він почувається впевнено і навіть сподівається відсудити зарплату, яку втратив за час арешту. До прокуратури ж повернеться хіба за цими грошима.

"Я відверто вам кажу – я відкрив нове життя", - твердить він.

Нагадаємо, що 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.