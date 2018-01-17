Звільнений з ГПУ екс-прокурор Сус під домашнім арештом відкрив ферму біткоїнів, - ВІДЕО
Дмитро Сус відбув термін домашнього арешту та отримав статус вільної людини, попри кримінальне провадження, котре має врешті розглянути суд. Півроку перебування у власній квартирі в Хмельницькому прокурор використав на побудову власного бізнесу в інтернеті, йдеться в сюжеті "ТСН".
Сус став відомим після того, як записав елітний позашляховик у понад мільйон гривень на 87-річну бабусю. Слідчому доручили вести справу "діамантових прокурорів", але після кількох скандалів поспіль його самого звинуватили у зловживанні службовим становищем, перепродажі гральних автоматів, брехню у декларації та навіть катуванні детективів НАБУ. Тепер слідчий радіє, що все склалося саме так: "Я такий щасливий! Я просто думаю, що мене попхали в правильний час!".
Його ентузіазм зумовлений новою справою, котру Сус розпочав уже під домашнім арештом, і котра виявилася успішною. Екс-прокурор влаштував біткойн-ферму і виробляє електронну валюту. Це приносить йому більший дохід, ніж зарплата в ГПУ – понад 2 тисячі доларів на місяць. Також він майструє ферми на замовлення, а серед клієнтів трапляються навіть колишні колеги.
"Ми зараз говоримо за київських, місцеві прокурори ще не замовляли. Колеги поки по три тисячі доларів, більше бояться, що воно прогорить", - розповів він.
Сус присягається, що на електронних грошах, які нині ніяк проконтролювати, не відмиває незаконно здобуте в ГПУ, а лише правильно інвестує чесно зароблені кошти. Майбутнє він тепер пов’язує саме з електронними грошима та важко погоджується із перспективою опинитися за ґратами, хоч йому загрожує ув’язнення строком від 5 до 10 років.
"Воно вже налаштоване, воно вже буде і без мене працювати", - каже Сус про свою ферму.
За його словами, скандальний позашляховик бабусі вже продано, а сам він почувається впевнено і навіть сподівається відсудити зарплату, яку втратив за час арешту. До прокуратури ж повернеться хіба за цими грошима.
"Я відверто вам кажу – я відкрив нове життя", - твердить він.
Нагадаємо, що 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.
Заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.
У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.
На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.
Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.
26 липня НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру, а 7-го серпня Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури Дмитра Суса.
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