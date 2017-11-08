Суд наклав арешт на квартири і автомобіль екс-прокурора Суса

В судовому реєстрі сказано, що мова про автомобіль Skoda Octavia Combi RS 2015 року випуску, квартиру площею 42 кв. м у Києво-Святошинському районі Київської області, квартиру площею 33,7 кв. м у Хмельницькому, гараж у Хмельницькому і дві земельні ділянки.

Нагадаємо, 13 квітня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

Заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.

26 липня НАБУ оголосило Дмитру Сусу підозру.