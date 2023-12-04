Ні, путін не "виграє війну". The Economist помиляється, як і в лютому 2022 року – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у своєму традиційному тижневому огляді війни заперечує твердження британського тижневика The Economist про те, що путін виграє війну, а підтримка Заходу і віра в Україну похитнулася (iPress перекладав цю статтю минулого тижня). Він аналізує ситуацію з громадською думкою щодо підтримки України, нові українські атаки на важливу інфраструктуру в росії та зміну форми війни, яку фактично анонсував президент Зеленський у своєму інтерв'ю для Associated Press.

Аргументи про те, що Україна не може виграти війну, про які я попереджав протягом кількох місяців, з'являються все частіше і частіше. Можливо, найбезглуздішим із них був заголовок і стаття в журналі The Economist, де стверджувалося, що путін, схоже, "виграє війну" в Україні.

Це вражає, оскільки стаття фактично намагається аргументувати те, що не відповідає дійсності, в такий спосіб, щоб змусити людей змінити свою думку та повірити в правдивість. Основна вигадка полягає в тому, що путін "критично підриває переконання Заходу, що Україна може і повинна вийти з війни процвітаючою європейською демократією".

Важко зрозуміти, з чого почати аналіз такої дивної думки. Немає жодних доказів того, що Захід втрачає віру в те, що Україна має бути демократією. Цікаво, що автори статті, схоже, злякалися і не сказали, що люди на Заході більше не вірять, що Україна може перемогти у війні, а натомість вирішили заявити, що вони втрачають віру в те, що Україна може бути успішною демократією.

Я розповім про цю історію, а також про збільшення кількості українських атак на російську інфраструктуру (див. фото мосту нижче) і про цікаву промову президента Зеленського минулого тижня.

Фотографія залізничного мосту, що з'єднує росію з Китаєм, який українці атакували цього тижня (українські джерела стверджують, що атакували не міст, а дорогу, яка веде через цей міст – iPress). Джерело фото: BBC

Війна за громадську думку. Але настрої населення в Європі та США залишаються напрочуд міцними

Існує дуже мало доказів твердження про погіршення громадської думки щодо допомоги Україні і насправді багато доказів протилежного. Оскільки ця історія гаряче обговорюється в пресі, а сама ідея про те, хто виграє війну, здається такою напруженою в ці дні, я вирішив детально розглянути один з елементів цієї дискусії в рамках тижневого звіту.

Цей елемент – війна за громадську думку. Значна частина тверджень у статтях, здається, ґрунтується на тому, що люди очікують знайти, а не на тому, що є насправді. Люди думають, що після контрнаступу підтримка України має ослабнути, і що деякі уряди, можливо, хочуть примусити Київ до переговорів просто зараз. Проте поки що є свідчення, що громадська думка в країнах НАТО тримається набагато краще, ніж очікували ті, хто наводить ці аргументи.

Про Європу, як відомо, важко говорити з точки зору громадської думки (багато різних країн з різними культурами). Однак, є кілька чудових академічних досліджень на цю тему, які щойно були опубліковані в журналі International Affairs, що дають (переважно) досить позитивне бачення європейської громадської думки та України. Ви можете завантажити власну копію (разом зі слайдами) за цим посиланням.

Більшість опитувань обнадійливі: росія є країною, яку європейці звинувачують у війні, і залишається сильна підтримка санкцій тощо. Я покажу два слайди, які можуть бути найгіршими для України і найкращими (у несподіваний спосіб). Найменш втішним видається те, що більша частина Європи не вирішила, чи підтримувати членство України в НАТО. Ось результати, про які йдеться:

Не дивно, що серед країн, де більшість підтримує прийняття України до НАТО, є Польща, Фінляндія, Естонія та Велика Британія. З іншого боку, Франція та Німеччина все ще зберігають певний скептицизм, і лише третина населення підтримує пропозицію про членство України в НАТО.

Втім, у певному сенсі це не дивно: війна триває, і чимало європейців кажуть, що з членством в НАТО слід почекати, поки війна не закінчиться. Той факт, що так багато людей наполягають на членстві в Альянсі зараз, зовсім не є поганим знаком. Крім того, незрозуміло, чи ті, хто не підтримує цю пропозицію, насправді її підтримують, також не зрозуміло скільки людей опинилося в групі "не знаю" (а з методології зрозуміло, що респондентам було запропоновано варіант "нейтрально/не знаю").

З іншого боку, були отримані дуже сильні результати для України, які свідчать про досить глибоку підтримку перемоги України у війні та її інтеграції в Європу як цілісної країни. Можливо, найцікавішими з них були результати, що показують, як мало європейців підтримують ідею про те, щоб Україна поступилася територією росії в рамках якоїсь мирної угоди.

Це справді захоплююче. За винятком деяких ультраправих популістів в Угорщині, Італії та Німеччині (дякуємо Альтернативі для Німеччини), у жодній великій політичній групі в Європі немає більше 40% прихильників, які вважають, що Україна повинна піти на територіальні поступки, і в середньому виглядає так, що такої думки дотримуються менше 30% (цікаво побачити, наскільки твердою є громадська думка Великої Британії щодо того, що Україна не повинна поступатися жодною територією). Інакше кажучи, схоже, що майже в усій Європі дуже солідна більшість підтримує повернення Україні всієї її території, включно з Кримом. Це досить вражаючий рівень підтримки цілісної та вільної України.

Загалом, важко побачити, що підтримка процвітаючої та демократичної України в Європі підривається.

Останні опитування, проведені в США, виявилися навіть більш сприятливими, ніж очікувалося. У листопаді було одне опитування, яке викликало тривогу: половина американського населення висловила небажання надавати Україні більшу допомогу. Однак з того часу було проведено низку опитувань, які свідчать про незмінну, тверду підтримку Києву, переважно від 60% до 75% американців у різних опитуваннях підтримують військову допомогу Україні та українську перемогу.

Останнє опитування було проведене Інститутом Рейгана. Ось його резюме:

Три чверті американців вважають, що для Сполучених Штатів важливо, щоб Україна виграла війну проти російської агресії, зокрема двопартійна більшість: демократів 86% і республіканців 71%. Незалежні значно відстають від партійних – 58%. Американці менш впевнені в тому, хто зараз перемагає у війні між росією та Україною: 31% вважають, що Україна, 27% – що росія, 25% – що жодна зі сторін, а 17% сказали, що не знають. Загалом, переважна більшість – 59% – американців підтримують надання військової допомоги Україні, зокрема 75% демократів і 50% республіканців (41% виступають проти). Знову ж таки, незалежні значно рідше ніж партійні підтримують допомогу Україні: 39% за і 39% проти. Серед прихильників допомоги Україні найвагомішою причиною є те, що протистояння російській агресії в Україні стримуватиме росію від вторгнення в інші сусідні країни (37%). Майже стільки ж (30%) вважають, що найкращою причиною для продовження допомоги є те, що важливо допомагати захищати свободу людей і суверенітет країн, де це можливо. Підтримка допомоги Україні не похитнулася з часу проведення в листопаді 2022 року Рейганівського опитування про національну оборону, яке продемонструвало, що 57% американців підтримують допомогу.

Особливо цікавим було опитування Чиказької ради з глобальних питань. Якщо ви подивитеся на синьо-чорну лінію, це загальна підтримка США військової допомоги Україні. Ви побачите, що протягом останнього року підтримка військової допомоги Україні залишається напрочуд стабільною (зменшилася з 65% до 63%).

Джерело: Global Affairs

Отже, насправді, підтримка України, яка прагне повернути свою територію, отримати військову допомогу для цього і бути частиною західного світу, все ще здається високою і стійкою. Я припускаю, що це стало несподіванкою для великої групи людей, як у владі, так і в аналітичній спільноті, які очікували значного падіння підтримки Києва і почали будувати свій наратив навколо цього ще кілька місяців тому. Це були ті, хто почав писати про те, що війна зайшла в глухий кут, що Україна не може перемогти, а тепер дійшли до того, що, як і The Economist, стверджують, що насправді путін перемагає.

Не хочу повертатися до попередньої роботи, але на початку жовтня я намагався попередити, що наратив про те, що Україна не може перемогти, а росія починає перемагати, ось-ось вибухово з'явиться (частково під проводом тих, хто різко переоцінював російську армію до 24 лютого 2022 року).

А журнал The Economist, слід зазначити, був чи не найактивнішим виданням у розкручуванні історій про російську військову міць напередодні повномасштабного вторгнення. Видання навіть заявило, що російська армія може зробити з Україною те саме, що США зробили з Іраком. Це після того, як роками просувався наратив про величну російську армію.

Однак громадська думка, схоже, поки що не реагує на те, чого хоче ця група, що робить їхні аргументи скоріше спробою вплинути на громадську думку, ніж писати про неї. Підтримка допомоги Україні залишається сильною, і якщо план путіна отримати щось від війни ґрунтується на підриві європейської чи американської підтримки Києву, то поки що немає жодних ознак того, що він перемагає. Якщо вже на те пішло, то його спосіб ведення війни сприяє допомозі Україні на високому рівні.

Крім того, він не виграє війну у військовому плані (на цьому я будуватиму свій наступний звіт), і якщо ви подивитеся на російську громадську думку, то вона демонструє набагато більшу втому від війни, ніж українська. Жовтневе телефонне опитування росіян (яке, слід визнати, нелегко провести в такій репресивній системі) показало, що підтримка російського вторгнення в Україну була меншою, ніж підтримка опозиції – насправді російська громадська думка загалом досить песимістично дивиться на майбутнє. Ось ключові моменти.

Провоєнні росіяни в меншості, і їх значно менше, ніж противників продовження війни Ядро підтримки війни протягом цього року скоротилося майже вдвічі і становить 12% (у лютому було 22%) 44% опитаних повідомляють про зменшення сімейного доходу. 20% респондентів заявили, що з продажу зникли важливі для них ліки (у жовтні 2022 року таких було 16%). Лише 5% росіян очікують, що їхнє становище покращиться завдяки збільшенню військових витрат. 52% росіян останнім часом відчували напади тривоги або депресії. Причому, чим нижче люди оцінюють свій фінансовий стан, тим частіше вони повідомляють про напади тривоги або депресії.

Тож будьте обережні з людьми, які випадково говорять про те, що, на їхню думку, має відбуватися з громадською думкою – на противагу тому, що говорять фактичні дані.

Україна розпочинає нові атаки на інфраструктуру. Це не патова ситуація

На мою думку, зараз можна з упевненістю сказати, що Україна підготувала досить детальну кампанію цієї осені-зими, спрямовану на те, щоб підірвати здатність росії вести війну, завдаючи ударів по важливих об'єктах на території рф. Вперше це стало очевидним більше місяця тому, і я писав про це, якщо вам цікаво.

Однак минулого тижня такі українські атаки посилилися і стали справді найбільш зухвалими (і потенційно найбільш важливими) за весь час. Українці спричинили не один, а два вибухи на залізничних шляхах, які з'єднують росію з Китаєм. Вони атакували один за одним великий міст (насправді йдеться про залізничну лінію, яка тягнеться через цей міст – iPress) і великий тунель (фото нижче). Українці, схоже, були настільки задоволені результатами, що українська розвідка швидко повідомила громадськості про свою причетність до цих атак.

У цих атаках дійсно виділяються кілька речей:

вони були дуже добре сплановані;

атаки відбулися близько у часі одна до одної (що не дозволило росіянам посилити охорону);

вони сталися на найбільш вразливих ділянках залізничної лінії, тому що їх набагато складніше і важче ремонтувати (тунелі і мости);

вони використовували російські ресурси, щоб завдати значної шкоди (схоже, що вони підірвали довгі потяги, які перевозили паливо з росії до Китаю).

Тож вони дали собі найкращий із можливих шансів закрити або обмежити залізничне сполучення з Китаю до росії (і, очевидно, у зворотному напрямку). росії потрібен доступ до китайської економіки, щоб продовжувати воювати.

Інша особливість полягає в тому, що ці атаки відбулися за багато тисяч кілометрів від України – на російському Далекому Сході (Бурятія). Ось карта, на якій Україна (далеко на Заході) і Бурятія (далеко на Сході) виділена червоними крапками.

Отже, ми бачимо, як українці проводять складну операцію за тисячі кілометрів від своєї країни, з потенційно серйозними економічними наслідками (ремонт тунелів є особливо складним).

Це ще одна ознака того, чому наратив про безвихідь є згубним. Різниця цієї зими полягає в тому, що тоді як російська кампанія проти української інфраструктури поки що здається менш ефективною (хоча не будемо рахувати наших курчат), українці ведуть абсолютно нову кампанію проти російської інфраструктури. Це не патова ситуація.

Оновлення від Зеленського. Будемо сподіватися, що Україна не повернеться в наступ, доки росія не буде серйозно ослаблена

Зеленський відвідав фронт 30 листопада 2023 року.

Цього тижня президент Зеленський дав інтерв'ю про стан війни для AP, і воно отримало широке висвітлення. Він оцінив стан війни і зробив кілька коментарів щодо літнього контрнаступу, які заслуговують на увагу.

"Ми хотіли швидких результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", – сказав він. За його словами, Україна не отримала всю необхідну зброю від союзників, а обмеженість чисельності її збройних сил не дозволила швидко просуватися вперед.

Зеленський також згадав, що війна на деякий час перейде в зимову фазу, що змінить спосіб, у який Україна воюватиме. Що це означає? Ну, я, звичайно, не хочу говорити за Зеленського, але з його слів про те, що Україна не отримала необхідну їй зброю, і його заяви про те, що розпочалася нова фаза війни, думаю, що зрозуміло, що на лінії фронту українці деякий час триматимуть оборону. Це цілком логічно. Війна показала, що наступати дійсно важко (важче, ніж я очікував, хоча і від початку сумнівався щодо швидких проривів тощо). По-суті, якщо будь-яка сторона піде в наступ у цій війні – зазнає важких втрат. Причина в тому, що жодна зі сторін не має переваги в повітрі (безпілотники постійно кружляють навколо обох сторін, і це здається чимось неминучим), і обидві сторони мають ефективну артилерію, яка може швидко реагувати, коли з'являються цілі, що атакують. Навіть якщо її піхота просунеться на кілька метрів, втрати можуть бути надзвичайними.

У цій війні Україна повинна залишатися в обороні і дозволяти росіянам наступати якомога довше. Зараз здається, що путін кидає всі сили, щоб спробувати захопити такі місця, як Авдіївка, і якщо він хоче наступати, Україна повинна не лише дозволити йому – українці повинні його заохочувати.

Будемо сподіватися, що Україна не повернеться в наступ, доки росія не буде серйозно ослаблена (що цілком можливо). У 2024 році росія матиме менше снарядів, танків і сучасних артилерійських систем, ніж у 2022 і 2023 роках. Нехай росіяни використовують те, що вони мають для наступу.

Якщо це означає, що у нас є багато місяців (і це може тривати до другої половини 2024 року), перш ніж Україна знову захоче атакувати – нехай так і буде.

Я щойно озирнувся і побачив, що це оновлення справді надто велике за обсягом. Приношу вибачення! Громадська думка і війна – одні з моїх улюблених тем, і мене досі розчаровує те, як багато людей помиляються знову і знову.

Джерело