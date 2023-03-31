Просто скажіть "ні" і не дайте путіну очолити Раду Безпеки ООН. Чому росія не має права голосу в ООН – TIME

Професор Єльського університету Джеффрі Зонненфельд, старший сенатор США Річард Блюменталь та експосол США в рф Джон Хантсман в колонці в американському журналі TIME закликали не допустити головування росії з 1 квітня в Раді Безпеки ООН. На їх думку, росія в ООН, а тим більше в Раді Безпеки ООН – ніхто і звати її ніяк. США, Франція та Велика Британія мають використати свій вплив і право вето, щоб не допустити росію до головування в Радбезі!

"Це найгірший першоквітневий жарт в історії, коли обвинувачений військовий злочинець владімір путін збирається контролювати Раду Безпеки ООН – з мовчазного благословення США, Франції та Великої Британії. І це через кілька тижнів після того, як йому пред'явили обвинувачення у скоєнні міжнародного злочину", – люто стверджують автори публікації в журналі TIME.

Емісаром путіна для виступу на цій сесії Ради Безпеки є його міністр закордонних справ сєргєй лавров, який минулоріч восени втік із засідання Радбезу, коли йому показали докази звірств росії проти України. Минулого місяця саміт G20 у Нью-Делі вибухнув сміхом, коли лавров поскаржився, що Україна розпочала війну, напавши на росію. "Як можуть США просто спостерігати за тим, як цей автомобіль на шаленій швидкості летить у прірву?" – запитують автори у адміністрації Байдена.

"У 1986 році у статусі першої леді Ненсі Рейган придумала вислів "Просто скажи ні!" щодо зловживання наркотиками. США повинні використати кожну унцію свого впливу, ба навіть рідко використовуване право вето, щоб перешкодити наближеному президента росії путіна в ООН обійняти посаду голови Ради Безпеки ООН і зловживати платформою ООН для відбілювання геноцидної війни росії в Україні", – йдеться у статті.

"17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента, стверджуючи, що "є достатні підстави вважати, що путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність" за низку звірств і воєнних злочинів, скоєних проти некомбатантів-цивільних осіб з моменту його вторгнення минулого року в мирну суверенну сусідню Україну. П'ять постійних членів Ради Безпеки – США, Китай, Франція, росія та Велика Британія – разом відомі як "П'ятірка". Кожен з них окремо може накласти вето на будь-яку резолюцію", – нагадують впливові американські експерти.

"Десять обраних членів Ради Безпеки, які обираються на дворічний термін на ротаційній основі без права переобрання, не мають права вето, і, звісно, жодна інша країна-член ООН не має такого права. За десять років, що минули після повернення путіна до влади у 2012-му, росія скористалася цим цінним правом 24 рази, двічі на рік. Китай використовував її десять разів, один раз на рік. А от США використовували цей важіль лише тричі за десятиліття. Кращої причини, аніж використати цю владу зараз, просто немає", – вважають автори.

Згідно зі статтею 27 Статуту ООН, будь-яка країна-член, яка є стороною в суперечці, повинна утриматися від голосування. Минулого року, порушуючи статтю 27 і кілька статей Статуту ООН, росія наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки, покликаний покласти край військовому вторгненню російської федерації в Україну. Як сторона в суперечці і як країна-агресор, росія повинна була взяти самовідвід від голосування і бути позбавленою права вето.

Ця пропозиція, подана Албанією та США, отримала підтримку 11 членів Ради Безпеки, але на неї наклала вето російська федерація. Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати утрималися. Ця резолюція Ради, що складається з 15 членів, "найрішучішим чином засудила б агресію російської федерації як таку, що порушує пункт 4 статті 2 Статуту Організації Об'єднаних Націй – зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави".

Автор публікації нагадують, що за цим послідувала масштабна демонстрація міжнародної єдності: 141 країна проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН з вимогою негайно припинити російське вторгнення в Україну. росія заблокувала і цю резолюцію. Шелбі Магі та Юлія Шламова з Атлантичної ради точно охарактеризували цю ситуацію, заявивши, що вона "висміює Раду Безпеки".

Історія повторюється, оскільки росія вже отримувала контроль над Радою Безпеки ООН одразу після того, як рік тому напала на Україну. росія скористалася цією позицією – частиною довгої історії російських махінацій в ООН – для безсоромного просування брехливої ідеї про українських неонацистів, закриваючи засідання, ігноруючи спікерів і резолюції, які не відповідали їхньому зловісному порядку денному.

Наприклад, на засіданнях Ради Безпеки вони показували проросійських фальсифікаторів як "активістів українського громадянського суспільства", щоб продемонструвати, що нібито українське громадянське суспільство зневажає Зеленського і вітатиме правління путіна, що було спростовано протягом останнього року. Вони просували дезінформацію про "злий український режим" і свої власні "мирні наміри", аби протиставити всюдисущого путіна нібито боягузливому українському уряду, який втече за першої ж небезпеки.

росія далі маніпулювала правилами ООН, щоб домогтися безпрецедентного інституційного засудження економічних санкцій через процедурні махінації, які потім гарячково транслювалися кремлем країнам третього світу, з метою підірвати мирну економічну блокаду рф. росія також скликала безглузді зустрічі, присвячені "біологічній зброї та бойовим комарам", які нібито виробляє Україна, і неіснуючим "брудним бомбам", які Україна буцімто використовує в глибині російської території.

Автори TIME наголошують, що росія ніколи не була прийнята в члени ООН, не кажучи вже про легітимне членство в Раді Безпеки ООН. Коли Радянський Союз розпався у 1991 році, тринадцять з п'ятнадцяти колишніх республік СРСР, від Вірменії до Азербайджану і Узбекистану, повинні були подати заявки на членство. Лише Україна і Білорусь мали право голосу, оскільки були серед перших членів з 1945 року.

Ніде в дипломатичних заявах СРСР росія не була визначена як еквівалент 15 членів СРСР. Не можна просто приєднатися до ООН, висловивши своє бажання – це має бути ратифіковано через формальну процедуру. Без заявки на членство, без розгляду кандидатури і без голосування за ратифікацію рф просто ще не є державою, яка має будь-який юридичний статус в ООН.

Тож, вважають впливові експерти, хоча США, незалежно від політичних партій та адміністрацій, неохоче користуються правом вето у РБ ООН, оскільки кар'єрні дипломати часто схильні до компромісів і негласних переговорів, але бувають моменти, коли потрібно зупинити розмову і відстоювати свою позицію.

Саме такі моменти мали на увазі США, Велика Британія і де Голль у 1941 році, коли закликали до створення міжнародної післявоєнної миротворчої інституції з правом вето п'яти наддержав. США просто необхідно зайняти позицію – сказати "ні" російському головуванню і закликати обійти росію на користь наступної країни в черзі на головування у Раді Безпеки.

Про авторів

Джеффрі Зонненфельд – старший помічник декана і професор Лестера Крауна з управлінської практики в Єльській школі менеджменту, а також президент Єльського інституту лідерства для вищих посадових осіб.

Річард Блюменталь – старший сенатор США від штату Коннектикут з 2011 року, член Сенатського комітету з питань збройних сил.

Джон Хантсман був послом США в росії з 2017 по 2019 рік. До цього він працював в адміністраціях п'яти американських президентів, у тому числі був послом США в Китаї та Сінгапурі і заступником торгового представника США, а також обирався на два терміни на посаду губернатора штату Юта.

Джерело: TIME