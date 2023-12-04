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CУСПІЛЬСТВО

Журнал Time оголосив претендентів на звання "Людина року". У переліку є владімір путін

04 грудня 2023, 19:46
Журнал Time оголосив претендентів на звання
Фото: ria.ru
Переможця оголосять 6 грудня.

Американський журнал Time включив президента рф владіміра путіна до переліку претендентів на звання "Людина року". 

Загалом у шортлисті дев'ять номінантів. А саме:

  • голлівудські страйкарі, які протягом року призупиняли зйомки шоу та фільмів.
  • Сі Цзіньпін. Журнал Time називає його "одним із найвпливовіших сучасних лідерів Китаю".
  • Тейлор Свіфт, яка цьогоріч з'їздила в тур Swift Eras, що має намір стати найкасовішим світовим туром усіх часів, і стала мільярдеркою.
  • Сем Альтман, який повернувся на посаду генерального директора OpenAI за п'ять днів.
  • прокурори Трампа, що висунули йому звинувачення в чотирьох окремих справах із більш ніж 90 пунктами.
  • "Барбі" – третій повнометражний фільм Ґрети Ґервіґ став найкасовішою кінострічкою 2023 року, заробивши $1,4 млрд.
  • владімір путін. Він зіткнувся з короткою загрозою своїй владі у 2023 році під час повстання "Вагнера", але його вплив зрештою лише посилився, оскільки група найманців відступила, коли президент білорусі олександр лукашенко уклав угоду (Євген Прігожин пізніше загинув в авіакатастрофі).
  • Король Чарльз III, який у травні був офіційно проголошений королем Великої Британії.
  • Джером Пауелл – голова Федеральної резервної системи, який відіграє ключову роль у регулюванні високої інфляції у США.

2022 року журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського і "дух України".

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