Журнал Time оголосив претендентів на звання "Людина року". У переліку є владімір путін

Переможця оголосять 6 грудня.

Американський журнал Time включив президента рф владіміра путіна до переліку претендентів на звання "Людина року".

Загалом у шортлисті дев'ять номінантів. А саме:

голлівудські страйкарі, які протягом року призупиняли зйомки шоу та фільмів.

Сі Цзіньпін. Журнал Time називає його "одним із найвпливовіших сучасних лідерів Китаю".

Тейлор Свіфт, яка цьогоріч з'їздила в тур Swift Eras, що має намір стати найкасовішим світовим туром усіх часів, і стала мільярдеркою.

Сем Альтман, який повернувся на посаду генерального директора OpenAI за п'ять днів.

прокурори Трампа, що висунули йому звинувачення в чотирьох окремих справах із більш ніж 90 пунктами.

"Барбі" – третій повнометражний фільм Ґрети Ґервіґ став найкасовішою кінострічкою 2023 року, заробивши $1,4 млрд.

владімір путін. Він зіткнувся з короткою загрозою своїй владі у 2023 році під час повстання "Вагнера", але його вплив зрештою лише посилився, оскільки група найманців відступила, коли президент білорусі олександр лукашенко уклав угоду (Євген Прігожин пізніше загинув в авіакатастрофі).

Король Чарльз III, який у травні був офіційно проголошений королем Великої Британії.

Джером Пауелл – голова Федеральної резервної системи, який відіграє ключову роль у регулюванні високої інфляції у США.

2022 року журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського і "дух України".