путін не святкуватиме 9 травня у Бахмуті. Якщо Україна дійсно збила "Кінжал", це означає, що можна збивати і оснащені ядерними боєголовками ракети – Том Купер

Завершення тижневого звіту Тома Купера, в якому він детально розказує про битву на Донбасі, обстріли Шахедами та можливо збитий "Кінжал" або Х-22. Якщо останнє підтвердиться, то це означає, що Україна тепер здатна збивати й інші російські балістичні ракети – у тому числі, оснащені ядерними боєголовками. А це, своєю чергою, означає: НАТО теж може це робити, - пише Том Купер.

На завершення мого "огляду тижня", розпочатого напередодні...

Ракетна війна. Триває кампанія проти російських складів озброєння та боєприпасів

Пізно ввечері 3 травня росіяни запустили серію з 26 баражуючих "Шахед-131/136" у напрямку Дніпра та Запоріжжя: ПСУ заявили, що 21 з них було збито. Відомо, що три з них влучили в склад "Поліції охорони" в Кіровограді, внаслідок чого він загорівся.

Пізно ввечері 4 травня росіяни випустили по території України 24 баражуючі "Шахед-131/136": 12 з них були направлені в район Одеси, де два або три з них влучили в цивільні будівлі. Українці стверджують, що 18 з них були збиті (плюс один БПЛА, що стежив за роботою "Шахедів").

За даними українського військового журналу Defence Express, приблизно в той самий час ВКС розгорнули один зі своїх МіГ-31К для нанесення ще одного удару "Кінжалом": Міноборони в Києві стверджує, що гіперзвукова ракета Х-47М2 була збита українськими засобами протиповітряної оборони. Можливо, журналісти Defence Express не на 100% впевнені, що на фотографіях уламків (які впали на футбольний стадіон) зображена саме Х-47: це могла бути Х-22 або "Іскандер", але на уламках видно сліди перехоплення.

Гадаю, нам доведеться почекати і подивитися, що з цього вийде... "але": якщо це правда, що ПСУ збили "Кінжал" або Х-22...., то це означає, що Україна тепер здатна збивати й інші російські балістичні ракети – у тому числі, оснащені ядерними боєголовками. А це, своєю чергою, означає: НАТО теж може це робити…

(До речі, ще одна цікава новина від цієї ж установи – про нестандартну Х-101, збиту над Україною наприкінці квітня: для таких ботаніків, як я, це, безумовно, те, що варто "зберегти для записів").

Минулої ночі росіяни запустили з південного сходу два "Шахед-131/136": обидва були заявлені як збиті ПСУ.

Запуск Шахеда вночі. Примітно, що LPGM піднімається в повітря за допомогою так званих бустерів: вони горять близько 1,5 секунди, розганяючи його до крейсерської швидкості, а потім скидаються.

Тим часом, Україна продовжувала свою кампанію проти російських складів озброєння та боєприпасів в Україні та навколо неї. Рано вранці 3 травня (того ж дня, коли, за твердженням росіян, два українських БПЛА досягли району Москви, один з яких мав бути збитий безпосередньо над Кремлем) щонайменше один український БПЛА влучив у склад з озброєнням поблизу Керченського мосту. Можливо, через 1-2 години після цього ЗРК М142 HIMARS або М270 ЗСУ влучили в склад боєприпасів приблизно за 25 км на південний схід від Донецька. Крім того, російські ППО збили щонайменше два БПЛА, що наближалися до району Феодосії в окупованому Криму, а потім один або два з кількох БПЛА, що впали на авіабазі "Сеща" в районі Брянська: там один Ан-124, за різними повідомленнями, був пошкоджений або знищений, а інший – пошкоджений. Пізніше того ж дня чотири БПЛА (російські ЗМІ) влучили в Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Рано вранці 4 квітня відбувся ще один удар БПЛА в районі Воронежа, але цього разу російська ППО була успішною.

Якщо я не помиляюся.., це щось на зразок чотирьох чи п'яти нафтопереробних заводів, двох паливнозаправників, трьох нафтобаз тощо за 5-6 днів – і все це "красивим" півколом з північного сходу України на південний схід і південь (включно з окупованим Кримським півостровом). Це дійсно схоже на "формування поля бою". Це "військовий жаргон" для знищення ворожих складів постачання, командних пунктів і подібних об'єктів стратегічного та оперативного значення перед власним наступом...

Нарешті, вчора українським ППО довелося збити безпілотник TB.2 Bayraktar, який вийшов з-під контролю під час польоту над Києвом.

Останні миті того нещасливого "Байрактару", збитого над Києвом.

Битва за Донбас. Тим часом на землі...

Сіверськ... росіяни (і путінські фанати за кордоном) з гордістю повідомляють про чергове просування в районі Білогорівки. Уявіть собі: 2 травня вони просунулися ще на 200 метрів до (цитата) "південно-східної околиці Західної фільтрувальної станції". Гадаю, це увійде в історію як ще одна героїчна перемога зсрф... Відповідні повідомлення припинилися, щойно з'явилися повідомлення про українську контратаку, в результаті якої могло бути захоплено близько 100 російських полонених...

Бахмут... Наближається 9 травня, і, судячи з усього, Пудинг і Ко не збираються святкувати захоплення Бахмута 9 травня цього року. Хоча, певний час здавалося, що вони можуть це зробити.., але про все по порядку...

Наскільки я пам'ятаю, останнім, про що я повідомляв, була ситуація 24-27 квітня, коли росіяни продовжували просуватися через район Гаражів: по них неодноразово завдавалися удари ТОС-1 (до речі, російська компанія-виробник ТОС-1 стверджує, що їй вдалося збільшити дальність польоту снарядів до 10 000 метрів – замість початкових 5 000-6 000 метрів).

Додаткові удари ТОС-1 (наприклад, по території дитячої лікарні) не лише завдали значних втрат 93-й мехбригаді (можливо, і Грузинському легіону), але й дозволили росіянам витіснити українців з цього комплексу і повернути їх на вулицю Визволителів Донбасу. Більше того, росіяни зайняли територію Бахмутського медичного коледжу – і це швидше, ніж очікувалося. На південь від нього вони вийшли на вулицю Чайковського (продовження дороги 0504). Потім, 30 квітня, росіяни заявили, що взяли під контроль поштове відділення та олімпійську школу, а також атакували індустріальний коледж... Мало того, що деякі "інтернет-монітори" оперативно перейшли в "режим паніки", оголосили, що Україна втратила не лише 0506 через Громове, а й 0504 через Іваниське, а потім почали підривати власні позиції…

На двох кадрах з двох різних відеороликів показані російські удари ТОС-1 по Бахмуту: один з них знятий приблизно 27 квітня, інший - 2 або 3 травня.

Однак.... Справа не лише в тому, що 3-й штурмова і 24-й мехбригада тим часом розбили російський наступ на 0506: з'ясувалося, що значна частина цього російського просування стала можливою завдяки ротації ЗСУ в Бахмуті і з Бахмута. А також через додаткові "контрольовані знесення", про які повідомлялося раніше (див. українці дозволяють росіянам зайняти якусь будівлю, а потім підривають її). Схоже, що 93-тя була виведена – після чотирьох місяців запеклих боїв у місті: мабуть, на зміну їй прийшла 77-а повітряно-десантна. Останній знадобилося кілька днів на "акліматизацію", але потім – разом з 3-ю штурмовою – вона провела низку контратак по всій лінії фронту в руїнах міста, відвоювавши в середньому близько 200-300 метрів. З того, що можна сказати зараз, це забезпечило безпеку 18-го району і відкинуло росіян назад на вулицю Лариси Шепітько. Можливо, українці й не втримали всі здобутки, але вони взяли десятки полонених, а Пригожина розлютили настільки, що він почав публікувати в соцмережах відео, подібні до цього і цього (де він заявляє про відхід ПВК "Ваґнер", якщо їм не вистачатиме боєприпасів). Отже, виявляється, що ПВК "Ваґнер" все ще перебуває в місті (і, до речі, генерал Михайло Мізінцев, "м'ясник Маріуполя", якого Пудинг звільнив після "інспекції фронту" в середині квітня, тепер, схоже, виконує обов'язки "заступника командира ПВК "Ваґнер").

Очевидно, що це може бути правдою, це може бути черговою хитрістю, а може бути й так, що справжньою причиною мук Пригожина є провал його власних військ і пошук будь-якого цапа-відбувайла, якого він може знайти. Наприклад, тому що ходять чутки про дуже успішну українську контратаку в районі Ягідного (яка мала б принести чимало російських полонених), і тому що в росії ті, хто має владу або вплив, "просто не можуть помилятися" (як і скрізь) – і то настільки, що навіть члени Думи, здається, починають запитувати, з якою метою вже дев'ять місяців штурмувати "Артемівськ" (російська назва Бахмута) і витрачати стільки військ на місце, яке (цитата), "не має стратегічного значення"...

Я не знайшов жодної заяви росіян про якесь додаткове просування в західний Бахмут за останні 4-5 днів, тоді як у вчорашніх повідомленнях про бойові дії (всі з українських джерел) йдеться про важкі бої на північ від Громового, на північний схід від дитячої лікарні, на захід від Бахмутського медичного коледжу (дехто каже, що "українці просуваються в напрямку залізничного вокзалу"), а також уздовж вулиці Чайковського.

"Помилка" (Генштабу, як дехто каже) – чи ні: Бахмут тримається.

Авдіївка... гарнізон, до складу якого зараз входять 53-тя та 110-та мехбригади, 36-та бригада морської піхоти, ЗСУ тримається. Після останньої серії російських авіаударів і наземних штурмів 24-25 квітня росіяни заявили, що захопили "останні окопи Кам'янки" (30 квітня), але, наскільки нам відомо, українці все ще перебувають у західній частині цього села. Відтоді там "незвично тихо": останні кілька днів російські соціальні мережі повідомляли про українську контратаку, яка повинна була взяти село Спартак, нібито оточивши при цьому чималу групу російських військ... Наскільки я можу судити, на цьому все і закінчилося: офіційний Київ нічого не підтвердив і не спростував. Більше того, жодних доказів таких заяв не з'явилося, а тому я маю великі сумніви щодо таких повідомлень.

Однак я вважаю, що слід мати на увазі кілька речей. Наприклад, дехто висловлює сумніви, що українці залишили свої чудові укріплення в Авідіївці, щоб наразити себе на небезпеку під час штурму такого добре укріпленого місця, як Спартак (одна з найкраще укріплених ділянок на старій "лінії розмежування", лінія фронту "заморожена" ще в 2014-2016 роках). Але... це було тоді, коли його ще утримували сепаратисти, а зараз вони зазнали колосальних втрат. Можливо, про них майже ніхто не говорить, але як читачі "Війна в Україні, том 2" вже знають, сепаратисти втратили понад 2 000 осіб вже станом на початок березня минулого року. Це було в перший тиждень повторного вторгнення, коли вони атакували українські позиції вздовж лінії зіткнення, задовго до того, як вони постраждали ще більше, намагаючись досягти Сєвєродонецька через Рубіжне, не кажучи вже про подальші бої за Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші місця. Не дивно, що вже в жовтні минулого року Герасимов почав поповнювати свої підрозділи російськими мобілізованими.

Питання в тому, чи знають вони цю територію так само добре, як знали її всі вбиті за цей час "сепаратисти", і/або чи хочуть вони воювати за неї так само, як воювали за неї "сепаратисти"....? Я сумніваюся, що навіть на небесах відомо.

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Су-25 ВКС РФ пролітає низько над північним Донецьком у напрямку Авдіївки 24 або 25 квітня.

На південь від Авдіївки... минулого тижня багато боїв точилося насамперед у Невельському. Приблизно з 25 по 27 квітня ЗСУ відбили кілька російських атак, підбивши при цьому кілька танків і БМП. Судячи з усього, ідея обійти українські позиції на заході Первомайського і в Нетайловому не зовсім спрацювала.

Мар'їнка... це як Бахмут: росіяни дійсно просунулися в північні руїни селища, але, по суті, 35-та бригада морської піхоти ЗСУ все ще стримує їх.

...на схід від Авдіївки та Мар'їнки: Сепаратистська влада повідомляє про обстріли Горлівки, Озерянівки, Михайлівки, Ясинуватої, Яковлівки, Донецька, Оленівки, Новотроїцького, Петровського, Сладкого, Ольгінки і т.д., і т.п... там дійсно "багато чого відбувається".

Вугледар... там щось відбувається, але ніхто чітко не скаже, що саме. Звичайно, те, що росіяни повідомляють останні кілька днів, свідчить про те, що їхні війська були відкинуті на свої позиції приблизно з 24 січня. І, схоже, тривають запеклі бої, інакше ВКС не бомбардували б цю територію з УМПК і МПК кожного дня. Більше, на жаль, нічого не знаю.

Херсон/Дніпро... Як повідомлялося раніше, ЗСУ форсували Дніпро і звільнили острів Дачний на південному березі, змусивши вцілілих росіян відступити за річку Конка в район Олешок. Це було близько 23 квітня. Через один-два дні українці звільнили також острів Черкеський. Це врешті-решт спонукало ВКС до дій, які завдали запеклих авіаударів по нових українських позиціях на обох островах – таким чином, надавши "гарний" доказ того, чого очікувати в разі будь-якого контрнаступу ЗСУ та успішного прориву російського фронту. Протягом останніх двох днів зсрф також подекуди обстрілювали Берислав з МПК або УМПК.

Протягом останнього тижня російські бомби та артилерійські обстріли вбили 23 і поранили 46 цивільних осіб у Херсоні (місті): так багато про "Херсон – це росія назавжди"... 3 травня місцева влада запровадила комендантську годину, яка триватиме з 5 до 8 травня. Заявлена причина – щось на кшталт "переслідування російських шпигунів". Тим не менш, незважаючи на те, що більшість деталей недоступні, мало хто сумнівається, що тим часом ЗСУ проводить численні "збройні розвідки" вздовж Дніпра, на всьому шляху від Берислава на півночі до півдня Херсона. Про їх атаки повідомляли з Нової Каховки та Каховки, з Олешок, з Піщанівки, з Козачих Лагерів, з Корсунки, з Кинькова і т.д...

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