Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер

У своїх двох недільних дописах на відміну від деяких американських ЗМІ, які пишуть, що наступ України згортається, Том Купер відзначає багато подій на полях битв на сході та півдні України. Він ретельно аналізує атаки росіян на Одесу, акцентуючи, що цей "Одеський бліц" було розпочато до скасування путіним зернового коридору. І незважаючи на жертви та втрати насправді жодного військового сенсу він не мав. Окрім, звісно, традиційного гімнопіару особисто "Пуддінга" всередині потерпаючої від санкцій та інфляції росії. Також Купер ретельно аналізує лінію фронту: невелике "просування" українців, але кілька тисяч загиблих і поранених російських військових.

Багато чого відбувається на полях битв на сході та півдні України, тож дозвольте мені одразу перейти до "подій". Наземні бойові дії та аналіз будуть далі...

Повітряна та ракетна війна - І. росіяни застосували п'ять різних систем озброєння для обстрілу історичного центру Одеси

Вночі з 10 на 11 липня росіяни проводять тотальний ракетний наступ на Одеський порт. Тобто: там є три порти. Порт 1 і Порт 2 розташовані вздовж узбережжя, в оточенні міста; Порт 3 знаходиться в декількох кілометрах на північ від нього, і, як повідомляється, частково належить корпорації Cargill (по суті: великий роздрібний торговець сільськогосподарською продукцією; бачите, персонажі, які фактично диктують ціни на продукти харчування, залишаючи фермерам дуже малу частку їхнього прибутку...).

На жаль, незважаючи на заяви України про те, що вона розробила і ввела в дію якусь нову, вітчизняну систему протиповітряної оборони, факт залишається фактом: протиповітряна оборона Одеси навіть близько не така сильна, як у Києві. Зосереджена на 14-й радіотехнічній бригаді (в основному: радари і зв'язок) і 38-му зенітно-ракетному полку (який, між іншим, має на озброєнні поставлені Польщею ЗРК С-125 "Нева" / SA-3 "Гоа"), вона є "занадто тонкою". Те ж саме можна сказати і про Миколаївський порт, який охороняє 201-а зенітно-ракетна бригада. Не виключено, що і 38-й зенітно-ракетний полк, і 201-а зенітно-ракетна бригада посилені елементами 160-ї зенітно-ракетної бригади, але їм просто не вистачає комплексності і глибини оборони Києва.

Звісно, українці стверджували, що збили 26 з 28 "Шахедів", випущених з Приморсько-Ахтарського району (в тому числі один з них був збитий з FIM-92 Stinger). Дійсно, 22 з них були зафіксовані протиповітряною обороною Одеси та Миколаєва, але: два "Шахеди" влучили в офіси та адміністрацію порту в Одесі, один "Іскандер-М" влучив у порт Миколаєва, а ще один – в порт Очакова. Хоча рівень пошкоджень в останніх двох випадках залишається невідомим, місцева пожежна команда швидко загасила пожежу, що виникла в Одесі. Також 12 липня постраждало місто Запоріжжя, де було поранено понад 20 цивільних осіб.

Ще один російський військовий склад охоплений полум'ям внаслідок удару ракетою Storm Shadow (або "Скальп-ЕГ"?), завданого ПСУ 12 липня.

В ніч з 12 на 13 липня росіяни випустили два потоки загальною кількістю 20 "Шахедів-136": один з Курської області в напрямку Києва, а інший – з району Примосько-Ахтарська (напрямок досі не визначено). Крім того, росіяни випустили два "Калібри" з Чорного моря і один "Іскандер-М" з Джанкоя (на території окупованого Криму). Українці заявили, що всі 20 "Шахедів" і обидва "Калібри" були збиті.

В ніч з 13 на 14 липня росіяни здійснили 17 пусків "Шахедів-136": 16 з них були заявлені як збиті. Крім того, ПСУ і ЗСУ заявили про 7 збитих БПЛА "Орлан" (останнє викликає особливий інтерес, оскільки "Орлани" є ключовими для російської розвідки поля бою). Тим не менш, у мене склалося враження, що російські удари 12-13 і 13-14 липня мали на меті "зафіксувати" ППО ПСУ: утримати їх в районі Києва, щоб запобігти їх передислокації в район Одеси в очікуванні того, що буде далі...

Тим часом ПСУ продовжували завдавати ударів по обраних цілях – переважно на півдні Запорізької області. Наприклад, рано вранці 11 липня "щось" було вражено в районі Мелітополя, а потім ПСУ підірвала готель "Дуна" в Бердянську, який використовувався всрф як командний і житловий об'єкт. За повідомленнями, загинув генерал Олег Цоков і десятки інших російських військовослужбовців. Дві інші російські бази в Бердянську також зазнали ударів пізніше протягом дня (близько 14.00 та 16.30): звісно, росіяни стверджували, що "всі ракети збиті", але більшість детонацій були спричинені їхніми ЗРК "Панцир", націленими на хибні цілі "МАЛД", випущені ПСУ.

Рано вранці 14 липня росіяни повідомили про удар українських безпілотників по Курській області. Один з них був збитий біля атомної електростанції в Курчатові; ще три – в околицях Воронежа. Пізніше ПСУ заявили, що збила 16 з 17 БПЛА "Шахедів", більшість з них на півдні: 6 були збиті в Дніпропетровській області. Той, що пролетів, мав би влучити у щось в районі Кривого Рогу.

Близько 22.00 14 липня зліт двох бомбардувальників Ту-22М-3 з авіабази Моздок викликав повітряну тривогу на сході України. Дійсно, вони, очевидно, запустили 3-4 Х-22 по Запоріжжю, але що саме було ціллю, залишається невідомим: місцева влада повідомила про пошкодження 16 багатоповерхівок, медичного закладу та освітніх установ. Одночасно з цим, ПСУ збила чотири з шести безпілотників "Шахед", випущених "з півдня" (загалом, за повідомленнями, протягом 14 липня було збито 16 безпілотників).

Увечері 15 липня росіяни завдали удару по "об'єкту інфраструктури" в Запоріжжі, знеструмивши один з районів міста. Вночі вони завдали удару по Харкову з кількох ЗРК С-300, але, за повідомленнями, завдали "лише незначної шкоди".

Рано вранці 16 липня ПСУ завдали авіаударів по Луганську (де був уражений склад зброї в районі Ювілейного; кадр з відео, що додається нижче, має бути саме з цього району) та Маріуполю, тоді як росіяни знову нанесли удар по Харкову чотирма ракетами ЗРК С-300.

Рано вранці 17 липня Україна нанесла удар по Керченському мосту двома модифікованими водними скутерами. Вибухи були достатньо сильними, щоб обрушити один проліт автомобільного мосту і вбити двох цивільних осіб, які їхали в автомобілі. Спочатку повідомлялося, що залізничний міст, який має вирішальне значення для постачання російських військових вантажів і підкріплень на південь Херсонщини та Запоріжжя, також був пошкоджений (оскільки залізничний рух було зупинено), але згодом виявилося, що це не так.

В ніч з 17 на 18 росіяни запустили 6 "Калібрів" і 36 БПЛА "Шахед-136": українці заявили про 6 збитих крилатих ракет і 31 "Шахед" (25 з них між Запоріжжям і Одесою), і ця атака, схоже, завдала лише незначної шкоди в Одеському порту. Водночас російські ракети влучили в промисловий об'єкт в Основ'янському районі Харкова, внаслідок чого одна людина загинула. Своєю чергою кілька російських баз і складів постачання в районі Мелітополя були уражені українськими ракетами (зафіксовано щонайменше п'ять влучань), а в районі Красноперекопська в окупованому Криму – щонайменше одне влучання.

Російський склад боєприпасів у Красноперекопському районі охоплений полум'ям.

Проте в ніч з 18 на 19 липня росіяни завдали особливо ефективного удару: вперше в історії їм вдалося скоординувати всю розгорнуту зброю так, щоб вона одночасно досягла цільової зони. Читайте: спочатку розгорнуті "Шахеди", потім більш швидкісні ракети. Загалом українці повідомили, що виявили 32 "Шахеди" (випущені з полігону "Чауда" в Криму та Приморсько-Ахтарському районі) та 16 крилатих ракет "Калібр": коли вони мали наблизитися до цілей, чотири бомбардувальники Ту-22М-3 ПКС випустили 8 Х-22, а Су-35 – одну Х-59, тоді як російські сухопутні війська випустили 6 надзвукових крилатих ракет Р-800 "Онікс" (з систем берегової оборони "Бастіон" на території окупованого Криму). Українці стверджують, що збили 23 "Шахеди", 13 "Калібрів" і одну Х-59, але мало хто сумнівається, що інші російські ракети – особливо Х-22 і Р-800 – влучили в Одесу, завдавши значної шкоди інфраструктурі експорту пшениці. Крім того, одна ракета влучила в АБ "Канатове" під Кіровоградом, щонайменше одна мала влучити в готельний комплекс у Коблево (Миколаївська область), який, за повідомленнями, використовується як військова резиденція, щонайменше одна влучила в Чорноморськ, і один або два "Шахеди" влучили в Херсон, завдавши значних пошкоджень кільком будівлям. Було знищено понад 60 000 тонн пшениці, яка призначалася для Китаю.

Це має бути скріншот, на якому зображено наближення численних російських ракет (всі позначені червоним кольором і видно в нижньому центрі) до району Одеси 19 липня.

19 липня було підірвано російський військовий склад на полігоні "Старий Крим", що змусило окупаційну владу евакуювати численні прилеглі села.

У ніч з 19 на 20 липня росіяни знову запустили 19 "Шахедів" (цього разу з окупованого Криму), а також 4 ракети Х-22, 7 ракет С-800 "Онікс", 3 "Калібри" та 5 "Іскандерів". Знову ж таки, українські засоби ППО виявилися не в змозі впоратися з великою кількістю цілей, що атакували: вони збили 13 "Шахедів" і 5 ракет. Решта пролетіла, завдавши значних руйнувань в Одесі (4 поранені), Миколаєві (де 1 людина загинула і 19 були поранені) та Чернігові. На цьому відео нібито показано, як ще один "Шахед" влучив у щось в районі Житомира, також 20 липня. "Командири" у Москві оголосили своїми цілями "склади пального та боєприпасів ЗСУ", але: немає сумнівів, що їхньою першочерговою метою були перевалочні зернові потужності в Одеському порту.

Рано вранці 21 липня росіяни знову атакували зерновий термінал в Одесі "Калібрами". У другій половині дня до них приєдналися ще 7 ракет П-800, які, за словами "московських командирів", "були націлені на об'єкти, що використовуються для підготовки терористичних атак проти російської федерації". Що ж, якщо заробляти гроші на вирощуванні та експорті пшениці – це "тероризм", то... хо-хо-хо...

російський бліц-наступ на Одесу сповільнився в ніч з 21 на 22 липня: українці заявили про "лише" п'ять збитих "Шахедів". Своєю чергою ПСУ завдали ударів по російських об'єктах постачання в окупованому Криму: повідомлялося про удари по складу в Октябрському та по покинутій авіабазі "Новоіванівка", де зберігалися боєприпаси та техніка. Також було завдано удару по об'єкту за межами Сімферополя, що спричинило пожежу в житловому будинку.

Насамкінець, минулої ночі росіяни застосували п'ять різних систем озброєння для обстрілу історичного центру Одеси: "Калібр", "Онікс", Х-22 та "Іскандер-М" і "Іскандер-Кс". Одна людина загинула, 19 людей отримали поранення, було пошкоджено шість житлових будинків, а також зруйновано головний собор – дійсно: "гордість російського світу" (зруйнований комуністами в 1936 році, відбудований у 1990-2000-х роках...): проблема полягала в тому, що аварійні служби поспішили на місце обстрілу, і тоді в нього влучила ще одна ракета...

До речі, влучили також у ресторан і музей у колишній резиденції графа Толстого: мабуть, це має "підтвердити", що це "українці геноцидять росіян в Україні"...

Повітряна/ракетна війна – ІІ. Ще більше російських контратак

Так, починаю цю тему "знову" – тому що стали відомі додаткові подробиці про російські авіаудари по району Одеси з 22 на 23 липня, і я думаю, що тут теж є потреба в аналізі.

Згідно з офіційними українськими джерелами, росіяни атакували:

5 "Оніксами"

3 Х-22

4 "Калібрами"

5 "Іскандерами-К"

2 "Іскандерами-М"

...щоб завдати ударів по суто цивільних об'єктах в Одесі. Наприклад, раніше згаданий собор (який був повністю зруйнований), житлові будинки та навчальні заклади. Українці заявили про 4 "Калібри" і 5 "Іскандерів", які були збиті.

Отже, в чому сенс цього "Одеського бліцу"?

Як описано в моєму звіті про повітряно-ракетну війну вище, росіяни розпочали цю кампанію, завдавши ударів по портовим об'єктам в районі Одеси, в Миколаєві, Очакові та Чорноморську, ще два тижні тому. Іншими словами, задовго до того, як Пуддінг скасував участь росії у так званій "Чорноморській зерновій ініціативі". І коли це сталося, 17 липня, так званою "офіційною" причиною скасування Ініціативи став нібито український удар по Керченському мосту.

Звісно, за останні кілька днів я бачив багато пояснень рішенням Пуддінга. Але, вибачте, жодне з них не має для мене особливого сенсу. Наприклад: Чорноморська зернова ініціатива забезпечувала не лише український, але й російський експорт зерна через Чорне море. Більше того, навіть російський експорт пшениці та інших "продуктів харчування", вкрадених з окупованих частин України. Плюс перевалка російської зброї з Сирії назад на "Батьківщину". Плюс постачання українського зерна до КНР, на який майже кожен росіянин, якого я знаю, досі розраховує, щоб продовжувати підтримувати цю війну (і який, до речі, тим часом забезпечує до 50% високих технологій, необхідних для виробництва російської керованої зброї; інші 50% все ще закуповуються на Заході).

Звичайно, деякі з "промахів" можна списати на звичайні погані методи збору розвідданих ФСБ і ГРУ (очікувати, що українські інформатори будуть ризикувати своїми задом за 20 євро або доларів за точку наведення, просто нерозумно), а деякі – на низьку якість розгорнутого озброєння, що призводить до того, що ракети промахуються на сотні метрів...

Однак суть офіційно оголошеної росією аргументації скасування Чорноморської ініціативи насправді зводилася до того, що "Захід повинен прийняти російські умови" (чого Захід, звісно, робити не збирається). Без сумніву, це може нічого не означати, як і маса інших офіційних російських заяв. Але, як на мене, це все пояснює: по суті, Пуддінг хоче, щоб Захід послабив свої економічні санкції. Так, тих самих санкцій, які багато хто оголосив "провальними".

Вторинна мета – зміцнити власне становище в росії і за кордоном. Після "Маршу справедливості" Пригожина/Вагнера 24 червня не припиняються повідомлення про те, наскільки слабким і невпевненим є Пуддінг і його режим. І я сумніваюся, що він з'явиться на телебаченні, щоб пояснити щось на кшталт, "...о, але український удар по Керченському мосту був частиною мого плану спеціальної військової операції".

Двічі...

Зрештою, Пуддінг ніколи не мав жодної політичної програми – окрім встановлення та утримання себе при владі. В основному за допомогою своїх телевізійних виступів. І коли він знову з'являється на телеекранах – чи то для того, щоб погрожувати Україні, чи то Польщі, Вануату чи марсіанам, – тоді він "сильний, і крапка".

Таким чином, повідомлення виглядає приблизно так: "росія висадила половину Одеси на Марс: Пуддінг сильний".

Це все про політичні та дипломатичні аспекти. Якщо я тепер подивлюся на військові аспекти цієї кампанії.... гм.... Мої висновки, напевно, здадуться багатьом "холодними і такими, що ігнорують жертви серед цивільного населення". Але цей (знаменитий?) свербіж у моєму мізинці підказує мені, що на війні варто пам'ятати про військові аспекти.

З цієї точки зору, і це очевидно, наземні засоби ППО ПСУ в загрозливому районі – насамперед, в Одесі та Миколаєві, не кажучи вже про Херсон – занадто слабкі, щоб забезпечити таку ж якість захисту, як у Києві. Таким чином, на відміну від провалу їхнього "Київського бліцу" у квітні-травні, тут росіяни можуть "продемонструвати свою військову міць". Бачте: "бонусні гімнопіар бали для Пуддінга".

Однак, холодний факт полягає в тому, що коли справа доходить до військової справи, ця операція насправді не має жодного ефекту. Так, я знаю, я усвідомлюю, що багато українців страждають: людей вбивають, калічать, лякають, тероризують. Але факт залишається фактом: ці російські ракети даремно витрачені. Розгорнуті ні для чого у відповідь. Вони не заважають і навіть не перешкоджають потоку західної зброї, боєприпасів і постачання (те, що на військовому жаргоні називається "боби, кулі і паливо") для України, і жодним чином не послаблюють ЗСУ. Навпаки: вся ця кампанія "лише" пропонує підрозділам ЗСУ, які захищають загрозливу територію, покращити свою підготовку і тактику – і спонукає Захід до надання ще більшої допомоги. Настільки, що, наприклад, Норвегія останнім часом почала постачати елементи системи NASAMS "по мірі готовності": наприклад, у вигляді окремих вогневих одиниць/пускових установок і радарів (з допоміжним обладнанням, звичайно), "замість" повноцінних зенітно-ракетних батальйонів.

Іншими словами, напрошується висновок, що Пуддінг витрачає свою дорогоцінну і дефіцитну далекобійну керовану зброю лише для цілей гімнопіару. За винятком того, що він, можливо, впевнений, що його виробництво зможе задовольнити (зростаючий) попит, це не означає нічого іншого.

З цієї точки зору, можна лише побажати йому продовжувати. Так, це спричинить ще більше руйнувань, терору і страждань в Україні, і мені шкода, що українці переживають це, але з військової точки зору це абсолютно марна справа. І це як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Битва за Донбас. російські генерали просто не мають уявлення про те, наскільки їхні війська втратили боєздатність

Загалом, за останній тиждень росіяни провели одні з найбільших і найзапекліших контратак за останні місяці. Безумовно, найбільші і найзапекліші з боку всрф і ВДВ – без ПВК "Ваґнера" – приблизно за рік. Проблема: стає все більш очевидним, що завдяки пристрасті Пуддінга до "хороших новин" російські генерали просто не мають уявлення про те, наскільки їхні війська втратили боєздатність. Так, у них все ще є вогнева міць; так, у них все ще є чисельність; і "кількість сама по собі є якістю" – все це гарно і добре, і нічого нового..., але – окрім "Ланцетів" і БПЛА – росіянам бракує ноу-хау і точності. Вони не знають, як розгортати свої війська для наступу, як ними командувати, їм бракує навіть засобів надійного зв'язку для наступальних операцій, їхні офіцери не вміють нічого іншого, окрім як скупчувати війська на кількох БТРах чи БМП, а потім відправляти їх в атаку за підтримки кількох МТЛБ, їхня артилерія – лише тінь того, що було раніше, і, в цілому, у них відсутня маса боєприпасів. Вогнева міць без точності, як правило, призводить до великої кількості "вогню і диму", але рідко до жертв і довготривалої шкоди (можу навести кілька кумедних прикладів, заснованих на перехресному допиті обох сторін у різних війнах).

Втім...

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... протягом 12-19 липня росіяни кинули на українські позиції на цій ділянці дійсно все, що могли. Авіаудари, артилерійські обстріли, штурми ДРГ та механізованих з'єднань, а потім знову артилерійські обстріли та авіаудари. Тепер, без сумніву, в окремих випадках росіяни доходили до дороги Т-13106, але всі такі спроби закінчувалися фіаско і відходом назад на схід від неї. Що, як правило, закінчувалося черговими авіаударами по Новолюбівці, Невському, Торському чи Серебрянському лісу...

Звісно, офіційний Київ раз у раз "скаржиться" на "критичні" ситуації. Не сумнівайтеся, це нелегко, коли тебе спочатку годинами обстрілюють, а потім штурмують піхотою і танками. Нелегко знову і знову вирішувати, що краще відійти на другу лінію, а потім дійсно це зробити, перш ніж зібрати підкріплення і припаси, контратакувати і відновити втрачені позиції. Це завжди пов'язано з "втратами". Але в цілому, і наскільки я можу сказати, українці утримують свої позиції. Дійсно, в районі Діброви 63-тя мехбригада відкинула російські ВДВ на вихідні позиції.

Не виключено, але, на даний момент, нічого, крім фактів – що було два винятки.

18 липня в "московські командири" відсвяткували захоплення "залізничної станції Масютівка"... Я трохи розгубився, бо єдине, про що я коли-небудь чув, – це десь у Харківській області. Зрештою, з'ясувалося, що вони мають на увазі хутір Масютівка, що за 1 500 м на схід від річки Оскіл та 3 000 м на північ від Лиману Першого. І навіть для цього їм знадобилося близько 20 авіаударів і багатогодинний артилерійський обстріл. Проте їхня спроба продовжити просування на південний захід була швидко розбита.

Бахмут...Північ... 19 липня 30-та механізована, частини 127-ї бригади тероборони та 56-ї мотострілецької бригади змусили росіян відійти з Орєхово-Василівки.

Берхівка... на жаль, 57-а моторизована (ЗСУ) була витіснена з цього села, близько тижня тому вона точно була в центрі цього села. Своєю чергою 77-а та 92-а повітряно-десантні розгорнули атаки на північні околиці Бахмута і відкинули росіян аж до району Алеї троянд.

Вчора російські гімнопарщики святкували захоплення села Новоєгорівка (10 км на південний захід від Сватового і близько 1 500 м на північ від Нововодяного) – так, ніби вони захопили Нью-Йорк (місто в США). Наскільки я розумію звіти ЗСУ, це територія, оточена з трьох боків річкою Жеребець і "захищена" невисоким пагорбом на заході. Будь-хто, хто наближається до неї з півночі, сходу чи півдня, опиняється під загрозою, як на кухонному столі. Не дивно, що всрф втратили "два батальйони" 15-ї мотострілецької бригади від вогню української 40-ї артилерійської бригади під час наступу, але станом на годину перед публікацією цієї статті не було жодних підтверджень про будь-який російський наступ або відступ українських військ у цій місцевості.

Бахмут... Південь... тобто Кліщівка-Курдюмівка... це був "особливо кумедний" район, оскільки операції ЗСУ там залишаються незрозумілими – особливо для російських гімнопіарників і любителів Пуддінгів за кордоном. По суті, ще близько 10 липня 28-а мехбригада під'їхала досить близько до Андріївки, щоб взяти під свій вогневий контроль південну дорогу на Кліщівку (як описано в одному з моїх попередніх звітів). Таким чином, 3-я і 5-а штурмові, 22-а механізована і 80-а повітряно-десантна продовжували штурмувати позиції залишків 72-ї мотострілецької, БАРС-13 і 83-ї бригади ВДВ. Вони "заїжджали", вбивали 40-50 росіян (як правило, не зазнаючи жодних втрат у відповідь), забирали зброю та боєприпаси, а потім відходили. Щоразу росіяни присилали ще більше мобіків, які натрапляли на розтяжки, залишені українцями, а потім відновлювали старі позиції, щоб потрапити під новий наліт, вже з іншого боку. Потім росіяни хвалилися, що "війська тримаються" і "відбили чергову українську атаку", і знімали чергове відео про свої "успіхи в обороні", але насправді: тамтешні ЗСУ вирішили, що якщо росіяни так само наполегливо витрачають масу своїх військ, щоб утримати місце приблизно 3000х900 метрів завдовжки і завширшки, останні асфальтовані дороги до якого знаходяться під українським вогневим контролем, то що ж, нехай.

А потім усі суперважливі військові спостерігачі сварилися, хто контролює Кліщівку, а фанати Пуддінга лише неохоче готові визнати, що насправді втратили це місце – хоча відповідь дуже проста. Українці контролюють це місце, принаймні, з 15 липня. Просуватися далі просто немає сенсу: навіщо наражати власні війська на ворожий вогонь там, де росіяни так прагнуть здійснити чергову "м'ясну атаку", по кілька разів на день, і таким чином витрачати ще більше військ?

Чому такий підхід? Тому що ЗСУ все ще не вистачає артилерійських боєприпасів, щоб підірвати всіх росіян перед собою, плюс резерви за фронтом, прямо до Юпітера, і тому що навіть постачання боєприпасів DCIPM зі США не змінить ситуацію найближчим часом. Таким чином, рішення полягає в тому, щоб підірвати їх піхотними рейдами. Без сумніву, це було і залишається ризиковано, але поки це можна зробити майже без втрат (якщо не брати до уваги витрати боєприпасів і часу) – добре.

Авдіївка... Я не впевнений, що повністю розумію ситуацію, яка там склалася. Наскільки мені відомо, одразу після катастрофічної поразки своєї 9-ї морської піхотної бригади та 1454-го мотострілецького полку під час атак на позиції 110-ї бригади тероборои в районі Веселого, близько двох тижнів тому, росіяни розпочали чергові штурми, останні 5-6 днів. Очевидно, в українському підрозділі виникла своєрідна "криза", коли 21 липня частина нападників прорвала першу лінію оборони і досягла точки на відстані до 1000 м, а може й більше, на схід від Кам'янки. Однак своєчасне розгортання артилерії розбило ці зусилля на шматки (буквально), і лінія оборони була повністю відновлена.

Мар'їнка... Судячи з фотографій і відео від 19 липня, щось подібне можна сказати і про останні російські атаки в районі Красногорівки...

Південь Запорізької області (та південно-західна Донеччина). Бойові дії ЗСУ стають схожі на тактику під Бахмутом

Старомайорське-Старомлинівка... оскільки місцеві командири ЗСУ адаптували свою тактику до тактики ЗСУ в районі Бахмута, бойові дії схожі. Дивіться: українці нападають на росіян, вбивають кілька десятків, потім відходять. Втім, досить часто навіть цього не потрібно: адже бійці ЗСУ добре закріпилися в центрі Старомайорського, на південно-західній стороні Урожайного і контролюють панівні висоти на захід від Старомайорського, а росіяни проводять одну контратаку за іншою. Так, останні 5-6 днів росіяни підтягнули навіть 247-й полк ВДВ (відновлений мобілізованими після майже знищеного під час штурмів Миколаєва та Вознесенська на початку березня минулого року) та 136-ту мотострілецьку бригаду – для посилення того, що залишилося від їхньої 60-ї мотострілецької бригади, і продовжують контратакувати. Переважно на Старомайорське, іноді й на Урожайне. Звісно, пуддінґівські піарники заявляють про "один оборонний успіх за іншим", але насправді саме українці захищали ці два населені пункти і нищили росіян. Єдина проблема – доки не буде доставлено ще багато кластерних боєприпасів, ситуація, скоріш за все, залишиться такою ще деякий час.

До речі, ситуація з тим, що залишилося від 394-го мотострілецького полку в Приютиному, стала настільки "хорошою" за останній тиждень, що 58-а армія була змушена відправити в контратаку залишки 71-го мотострілецького полку (можливо, посиленого деякими силами ВДВ) …, яка була досить легко відбита, причому росіяни, що відходили, залишали за собою сліди підбитих танків та іншої техніки. Це було досить дивно, враховуючи, що контратака проводилася вгору, але карта рівнинна, тому ніхто не замислюється про місцевий рельєф, чи не так..? Так само, як і під час відбиття іншої спроби росіян досягти Приютиного 21 липня. Відтоді російські "лінії фронту" по обидва боки цього села розпалися, і українці блукають і здійснюють рейди по лісосмігах аж до Ремівки, наскільки їм не заважають нові мінні поля. Але, агов: немає відео – значить не було... Ах, так: для тих, кому цікаво, не хвилюйтеся, 336-та морська піхота залишилася у Володіному. Хтось там, схоже, дуже хоче зберегти бодай одну бригаду неушкодженою.

Роботине... в цьому районі ситуація була особливо цікавою протягом останнього тижня через російську контратаку, наскільки я розумію, у формі кліщів: або з Копані (приблизно) в напрямку Новоданилівки, або з Роботиного в північному напрямку, "із західного боку", і з Вербового, "зі східного боку". По суті, росіяни намагалися або оточити підрозділи ЗСУ, які наближалися до їхньої "2-ї лінії оборони" на схід і південний схід від Роботиного, або загнати їх назад у мінні поля на півночі. Ці контратаки були здійснені в той час, коли українці були зайняті розширенням своїх шляхів через глибокі мінні поля, а також відновленням і ремонтом своєї техніки, пошкодженої за останні 5-6 тижнів, щоб забезпечити кращий потік постачання вперед і отримати більше простору для маневру. Зараз, без сумніву, 47-ма і 65-та мехбригади втратили додаткові танки і БМП, відбиваючи російські контратаки. Однак, заявляти про це як про "успішну російську оборону" – це справді нонсенс, особливо зважаючи на те, що українська 15-та мехбригада тоді вдарила по північному флангу східного російського наступу і, використовуючи прогалини в російських мінних полях, виявлені під час пересування підрозділів всрф, відкинула його назад до Новофедорівки і не доїхала близько 1000 м до Вербового.

І що українці "повернулися" на північні та східні околиці Роботиного, в той час як те, що залишилося від артилерії всрф – особливо 165-ї артилерійської бригади в районі Пологів – було відверто знищено українською артилерією та авіаударами (розгортання КРВБ). У "відплату" росіяни "змушені" були потужно обстріляти Оріхів і вдарити по ньому з численних МПК/УМПК: для них це досить велика ціль, щоб влучити в неї. Загинуло кілька цивільних осіб...

Василівка... Останні 7-10 днів тут досить тихо. Гадаю, 128-а бригада підтягує нову техніку або розміновує додаткові смуги навколо Жереб'янок. Принаймні, я впевнений, що українці не витрачають провізію та час даремно...

Ось, власне, і все. Невелике "просування" українців, але кілька тисяч загиблих і поранених російських військових.

Джерело: перша частина та друга частина