Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA

Аналітики Центру аналізу європейської політики зазначають, що російський тіньовий танкерний флот під все більшим тиском, багато суден стали токсичними для контрагентів, тому вартість доставки російської нафти до Китаю та Індії зросла в кілька разів. Така ситуація знижує ціну на російську нафту і доходи росії.

Нова хвиля санкцій проти окремих суден ускладнює роботу тіньового нафтового флоту Москви, сповільнюючи надходження нафтодоларів для військової машини Кремля.

10 січня два російські танкери простоювали в Жовтому морі після того, як китайський порт Шаньдун відмовився їх прийняти. Західні санкції зробили їх фінансово токсичними, позбавивши їх страховки і права на швартування. Те саме сталося з багатьма іншими портами поблизу індійських портів.

У своєму найбільшому наступі на російський нафтотранспорт з 2022 року, коли США запровадили санкції проти 183 суден, а також сировинних трейдерів, страховиків та інших фінансових установ, США наклали на них санкції. Січневе рішення, одне з останніх за президентства Джо Байдена, було прийнято після 15-го пакету санкцій ЄС, який з грудня наклав заборону на доступ до портів і обмеження на обслуговування 52 суден, довівши загальну кількість санкцій блоку до 79. Тим часом Велика Британія внесла до чорного списку 93 судна після того, як у грудні були введені санкції проти 20 додаткових суден.

Завдяки цим заходам під санкції потрапили понад 35% тіньового танкерного флоту росії, що значно обмежує можливості Москви експортувати нафту і подолати ціновий ліміт у 60 доларів, встановлений "Великою сімкою" після повномасштабного вторгнення в Україну. З моменту початку повномасштабної агресивної війни в лютому 2022 року росія заробила близько 580 мільярдів доларів від експорту нафти.

Вплив на кремлівські танкери був тимчасовим, не в останню чергу тому, що США заявили, що судна з вантажами, які були прийняті до запровадження заходів, можуть розвантажуватися. Але очевидно, що Захід знайшов набагато кращий метод накладання обмежень на продаж надзвичайно цінної російської нафти.

Західні союзники вдосконалювали свій підхід до російських нафтових санкцій протягом минулого року, поступово переходячи від широких експортних заборон для власників компаній до прямого націлювання на судна, що перевозять нафту. Оскільки танкери є фізичними активами, які неможливо реструктуризувати чи приховати, внесення їх до чорного списку змінило ситуацію і підвищило ризики для портових адміністрацій та інших суб'єктів, які раніше були готові заплющити на це очі.

США вперше запровадили санкції проти конкретних суден у жовтні 2023 року, націлившись на кілька суден. За ними послідували ЄС і Велика Британія, і до липня загалом під санкції потрапили 53 танкери, більшість з яких швидко припинили свою діяльність.

Але існували побоювання, що подальші санкції можуть вивести з ладу занадто багато транспортних потужностей, порушити роботу світових нафтових ринків і призвести до зростання цін у рік виборів у США, тому західні союзники почекали з розширенням санкцій. Відтоді ціни на нафту стабілізувалися, і вони знову поповнюють список суден з обмеженим доступом.

Вплив виходить за межі блокування торговельних шляхів. Як тільки судно потрапляє до чорного списку, воно стає токсичним, що робить комерційні операції майже неможливими.

"Ви не можете забезпечити фінансування, страхування або найняти екіпаж. Ви не можете продати судно, зафрахтувати його або поставити в док, – пояснив науковий співробітник лондонського Королівського інституту об'єднаних сил (RUSI) Гонсало Саїс Ераускін. – Як тільки ці судна потрапляють до списку, навіть у третіх країнах під загрозою вторинних санкцій з боку США, вони відчувають реальний вплив".

За його словами, указ президента США 14114, виданий у грудні 2023 року, став важливим поворотним моментом, оскільки він уможливив введення вторинних санкцій проти фінансових установ, які співпрацюють із суб'єктами, що потрапили під санкції, або сприяють транспортуванню російської нафти за межами цінового ліміту.

Як наслідок, на банки, страховиків і портові адміністрації посилився тиск з вимогою відмовитися від тіньового флоту, і багато хто з них так і зробив. Еміратські банки, бажаючи захистити свій доступ до фінансових ринків США, першими відмовилися від операцій з тіньовим флотом у відповідь на санкції США щодо конкретних суден у 2023 році.

"Вони змушені робити вибір між цим бізнесом і продовженням бізнесу зі Сполученими Штатами, і зазвичай рішення є досить чітким", – зазначив старший економіст Інституту Київської школи економіки (KSE) Бенджамін Хільгеншток.

Санкції зробили транспортування російської нафти більш ризикованим і дорогим. В умовах дефіциту вільних суден і зменшення кількості фінансових установ, готових мати з ними справу, фрахт і страхові премії різко зросли.

Після запровадження санкцій 10 січня вартість транспортування кожної партії нафти до Китаю зросла до $6,5-7,5 млн, порівняно з $1,5 млн минулого року, і тепер становить близько 10% від вартості вантажу, порівняно з 2%. На маршрутах до Індії спостерігається ще більш різке зростання – втричі, до $9-10 млн, причому транспортні витрати тепер становлять до 14% від вартості нафти.

Таке зростання витрат вже сповільнило російську торгівлю нафтою з Китаєм та Індією, оскільки покупці переосмислюють її довгострокову життєздатність. "В ідеалі, це відкине російську нафту назад під верхню межу нафтових цін, обмеживши доходи Москви у воєнний час", – сказав Хільгеншток.

Неминуче росія продовжує адаптуватися. У період з грудня 2023 року по травень 2024 року вона придбала 38 нових танкерів для заміни суден, що потрапили під санкції, і використовувала фальшиві реєстри та зміну прапорів, щоб спробувати обійти обмеження. Але заміна суден є дорогим і нестійким рішенням. Оскільки російські покупці заполонили ринок вживаних суден, ціни на них різко зросли, а вартість позбавлення суден зв'язків з G7+ додала ще більшого напруження.

Ключове питання полягає в тому, чи збереже західне правозастосування свою нинішню інтенсивність або ще більше посилиться.

Поки що немає жодних ознак того, що адміністрація Трампа планує змінити політику санкцій щодо нафтових танкерів. Деякі експерти припускають, що президент Дональд Трамп може їх посилити. Тоді як адміністрація Байдена агресивно розширювала санкції щодо конкретних суден, Трамп дав зрозуміти, що продовжуватиме економічний тиск на росію, з можливістю подальших дій, якщо Москва відмовиться вести переговори щодо України.

Тіньовий флот росії перебуває під зростаючим фінансовим і матеріально-технічним тиском, і немає жодних ознак того, що тиск найближчим часом зменшиться.

Джерело: CEPA