Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?

Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію

Від 18 березня буквально щогодини збільшується функціонал бібліотеки політичної реклами з України. Уже можна побачити, хто замовив частину реклами.

Джерело: Рух "Чесно"

Для Юлії Тимошенко рекламу купує підприємство голови київського осередку "Батьківщина молода".

Проти ключових кандидатів у Президенти Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка поширюють велику кількість антиреклами. Найчастіше бюджет допису становить до 100 доларів. Приміром, зі сторінки Анатолія Гриценка тричі на день рекламували розслідування "Наших грошей" про корупцію в оборонці.

Пост-привітання Олександра Шевченка до 8 Березня коштував від 10 до 50 тисяч доларів. Богословська за рекламу у Facebook розраховується рублями.

Рух "ЧЕСНО" з'ясовував, хто рекламує кандидатів у Президенти та скільки вони витрачають на Facebook-рекламу.

Візьмімо хоча б першу п'ятірку кандидатів у Президенти. Як свідчать результати соціологічних опитувань, до неї входять Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко.

Зеленському рекламу розміщує ГО "Команда Зеленського". Протягом виборчої кампанії кандидата "Зе" від січня розмістили щонайменше 250 рекламних дописів. Більшість із них коштувала кілька десятків доларів. Але є й такі, на які витрачали по кількасот.

Водночас проти Зеленського в україномовному сегменті Facebook з'явилося щонайменше 20 антирекламних кампаній. Цю нішу найповніше зайняли групи "Бенін клоун" та "Слуга урода". На жаль, Facebook ще не показує, хто саме платить за цю рекламу.

А найдорожчий пост проти Зеленського запустили зі сторінки "Коломойський – президент".

Зеленському в рекламі опонує кандидатка в Президенти, екс-журналістка Юлія Литвиненко, яка раніше розповіла Руху ЧЕСНО, що її аудиторія – це молоді й активні люди, тому комунікує з ними саме в соцмережах і не використовує статусних агітаторів, бо "це неефективно, та й виборець наразі "скептично ставиться до "віпів" і "зірок".

Поки що є обмаль інформації про рекламні дописи зі сторінки Петра Порошенка. У бібліотеці реклами подано дані лише про 5 із них, розміщених від липня 2018-го до березня 2019 року. Бюджет на рекламу однієї такої публікації є приблизно таким, як у Зеленського, – від кількох десятків до 5 тисяч доларів. На жаль, Facebook ще не повідомив, хто ж платить за рекламу офіційної сторінки Порошенка. Нагадаємо, що раніше в Адміністрації Президента на запит Руху ЧЕСНО відповіли, що не знають, хто саме адмініструє сторінку Петра Порошенка й оплачує рекламні дописи на ній. Хоча журналісти часто використовують її як офіційне джерело інформації.

Однак є й інші сторінки, які поширюють рекламу на користь чинного Президента. Наприклад, на сторінці "Порошенко2019" від 3 до 17 березня розмістили 5 постів. За два з них заплатили суму в межах від 100 до 499 доларів, ще за три – від 1 до 5 тисяч доларів. Згідно з описом, ця сторінка є нібито офіційною сторінкою Порошенка як кандидата в Президенти.

Ще одним прикладом є сторінка "Україна – Солідарність – НАТО", що розміщує дешевші дописи, вартість яких не перевищує 100 доларів за кожен.

Є й реклама проти Порошенка. Її часто поширюють з офіційних сторінок політиків чи партій.

На західні області представники "УКРОПу" націлюють повідомлення про нібито використання Президентом "тітушок" під час турів Україною.

Найдорожчий допис на сторінці Олександра Вілкула спрямований саме на критику Порошенка.

Не шкодують грошей на критику чинного Президента й у штабі Тимошенко.

Найпомітнішим критиком Порошенка є група "Петро Incognito". Вона активізувалася 18-19 березня й рекламується порівняно невеликими сумами до 100 доларів.

Дані щодо реклами зі сторінки лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко сягають червня 2018 року. У бібліотеці реклами є понад 60 постів з її офіційної сторінки. Коштують вони переважно в межах кількох десятків – півтисячі доларів. Але трапляються й дорожчі.

Ще не відомо, хто публікував рекламу Тимошенко до початку виборчої кампанії. Але Facebook, як і у випадку із Зеленським, з 20 березня почав визначати замовника для найновіших постів. Їх купує ТОВ "Сучасні рекламні рішення". Його засновником є голова Київської міської організації "Батьківщина молода" Олексій Захарченко.

У коментарі Руху ЧЕСНО Захарченко запевняє, що рекламує лише офіційну сторінку Юлії Тимошенко у Facebook, а кошти на цю кампанію надходять з виборчого фонду кандидатки:

"ТОВ "Сучасні рекламні рішення" – це рекламна агенція, з якою будь-хто з кандидатів може укласти контракт на рекламу в Інтернеті. Ми запрошуємо до співпраці всіх кандидатів та партії. Тож, відповідаючи на ваше запитання, кошти на рекламу Юлії Тимошенко не були моїми власними".

Проте на сторінці фан-клубу Тимошенко є дописи, які рекламуються з бюджетом 10-50 тисяч доларів.

Загалом, у Тимошенко чи не найрозгалуженіша мережа сторінок, які поширюють рекламу на її користь, як-от: "Кияни за Тимошенко", "Воєнний кабінет Юлії Тимошенко", "Юлю у президенти", "Вірю в Юлю" тощо.

Однак і реклами проти Тимошенко не бракує. Та й грошей на неї невідомі "доброзичливці" теж не шкодують. Найпомітніші сторінки: "НевірЮ" і "Юлестоп". Перша група часто рекламується на сотні доларів. Друга має лише три пости: два – з бюджетом до 100 доларів, а один – на кілька тисяч.

Одні з найдорожчих рекламних дописів має висуванець партії "УКРОП" Олександр Шевченко. Його пост-привітання жінок зі святом весни прорекламований щонайменше на 10 тисяч доларів.

Та це не єдиний допис такої вартості в Шевченка. Один з них розміщений уже цього року, під час передвиборчої кампанії.

Просування Юрія Бойка у Facebook почалось у другій половині січня 2019 року. На жаль, не відомо, хто оплачував більшість його реклами. Майже вся ця реклама в діапазоні до 100 доларів. Частину з неї розміщують регіональні сторінки "Опозиційної платформи – За життя".

На Одещину два пости таргетував депутат Одеської облради від "Опозиційного блоку" Віктор Андрєєнков.

"Так это не для Юрия Бойко. Я делал это для себя. Ну, и, конечно, для всей нашей команды. Я принимал участие в этом визите. Считаю его важным и хочу, чтобы об этом знали как можно больше моих избирателей. И не только… Я рекламирую прежде всего свою деятельность как депутата областного совета. И делаю это регулярно. Значит, так совпало", – коментує Руху ЧЕСНО Андрєєнков.

На Бойка складно знайти Facebook-антирекламу.

А от Анатолію Гриценку з антирекламою "пощастило" більше. Від зими проти нього діє група "Реальний грищ". Дані щодо частини цих дописів уже оприлюднено.

Гриценко теж не гребує тактикою рекламування скандалів щодо опонентів. За даними бібліотеки реклами Facebook, 25 лютого з його офіційної сторінки тричі поширювали першу серію розслідування "Наших грошей" про корупцію в оборонній сфері.

Загалом, політик найбільше реклами таргетує на західні області.

Чималий бюджет на просування у Facebook має й кандидат-націоналіст, висуванець ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

Не поступається йому й Віктор Бондар, кандидат у Президенти від партії "Відродження". За 1-5 тисяч доларів рекламується його допис про скорочення кількості нардепів у ВРУ.

А самовисуванка Інна Богословська за свої рекламні кампанії у Facebook розраховується рублями. Її допис про участь у президентських перегонах рекламується за 1-5 тисяч рублів.

Нагадаємо, що координаторка Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська наголосила, що це перша президентська кампанія, де існує змагальність між органами правопорядку.