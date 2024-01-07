Байден кілька днів не знав, що глава Пентагону в лікарні – WSJ

Міністр не розкрив деталі медичної процедури та її наслідків.

Президент Джо Байден дізнався про проблеми зі здоров'ям Остіна за кілька днів після його доправлення до шпиталю. Глава Білого дому не отримав жодної попередньої інформації від чиновників Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів деякий час у відділенні інтенсивної терапії після того, як у перший день нового року потрапив до військового шпиталю, що вказує на більш серйозні проблеми зі станом його здоров’я, аніж раніше повідомляв Пентагон.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомили у відомстві, глава Пентагону залишається в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, однак вже відновив виконання своїх повноцінних обов'язків.

Пентагон визнав, що Остіна госпіталізували 1 січня через ускладнення, які виникли після планової медичної процедури.

Небажання обговорювати стан Остіна викликає питання про відповідальність глави Пентагону перед Конгресом і американською громадськістю щодо інформування про стан свого здоров'я. Крім того, що міністр оборони керує найбільшою армією у світі в той час, коли США стикаються з викликами з боку росії, Ірану та Китаю, міністр оборони є шостою особою в лінії спадкоємства президента.

Остін у своїй заяві пізно ввечері в суботу сказав, що він «іде на поправку» і з нетерпінням чекає найближчого повернення до Пентагону.

"Я визнаю, що міг зробити краще, забезпечивши належне інформування громадськості. Я зобов’язуюся робити це краще. Однак важливо сказати: це була моя медична процедура, і я беру на себе повну відповідальність за свої рішення щодо розкриття", — сказав Остін.

Посадовець не сказав, яку медичну процедуру він пройшов, і не прокоментував повідомлення про те, що провів деякий час у відділенні інтенсивної терапії.

У Пентагоні заявили, що повноваження у разі необхідності виконувати рішення під час госпіталізації Остіна щодо інтенсивної діяльності на Близькому Сході, включно з атаками збройних сил США на війська США та комерційне судноплавство, мала заступниця міністра оборони Кетлін Хікс.

Коаліція під керівництвом США в середу висунула ультиматум хуситам припинити удари по судноплавству в Червоному морі.

Американські офіційні особи кажуть, що рішення завдати удару по підтримуваному Іраном бойовику в Багдаді в четвер було прийняте минулого року до госпіталізації Остіна.

Упродовж тижня Хікс перебувала у попередньо запланованій особистій поїздці в Пуерто-Ріко.

"Заступниця міністра залишалася в Пуерто-Ріко з безпечним зв'язком і стежила за повсякденними операціями Пентагону та виконувала деякі рутинні справи", — йдеться в заяві представника міноборони.

Пентагон офіційно не розкривав деталей стану здоров’я Остіна і не коментував повідомлень про те, що 70-річний секретар деякий час перебував у відділенні інтенсивної терапії.

"Міністр добре одужує і повністю приступив до виконання своїх обов’язків Якщо у нас буде більше інформації, ми зробимо її доступною", — сказав генерал-майор ВПС Пет Райдер, речник Пентагону.

Зазвичай прийнято публічно повідомляти про госпіталізацію президента та інших урядовців, у тому числі попередніх міністрів оборони.

Коли колишній міністр оборони Роберт Гейтс зламав руку в 2008 році після того, як послизнувся на льоду, міністерство оголосило про його травму того ж дня. Коли Дональду Рамсфелду в 2006 році зробили планову операцію на плечі з приводу розриву ротаторної манжети, представники Пентагону того ж дня оприлюднили цю інформацію та відзначили, що він ненадовго передав повноваження заступнику міністра оборони Гордону Інгленду.

Пентагон не сповіщав законодавців про госпіталізацію Остіна до п'ятниці близько 5 вечора, повідомили двоє помічників Конгресу. Того ж дня Міністертво також оприлюднило коротку заяву для ЗМІ про госпіталізацію та очікування, що упродовж дня він поновиться в повному обсязі.

Представники Білого дому відмовилися повідомити, коли їм стало відомо про статус Остіна, заявивши, що не обговорюють внутрішні комунікації.

"Президента поінформували про медичну проблему міністра Остіна. Він бажає міністрові якнайшвидшого одужання", — йдеться в заяві речниці Ради національної безпеки.