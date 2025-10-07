Біля резиденції прем'єра Франції стався вибух

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Сьогодні біля резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню прогримів вибух — спалахнула вантажівка, про що повідомили у Le Parisien.

Сталося це незадовго після того, як політик, який подав у відставку, зустрівся з колегами з центрального блоку: експрем'єром Едуарам Філіппом, головою Національних зборів Яель Браун-Піве та головою Сенату Жераром Ларше.

Згодом у поліції розповіли, що всередині вантажівки компанії Cielis, яка відповідає за громадське освітлення у Парижі, знаходилися балони з газом, але їхнього загоряння не відбулося. А звук вибуху спричинив не газ, а невеликі аерозольні балончики, переконують пожежники.

"Обладнання компанії, яке використовувалося для виявлення коротких замикань, загорілося, і полум'я поширилося по всій вантажівці", — розповіли вони, додаючи, що вогонь не перейшов за периметри авто, і що постраждалих немає.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Франції Себастьян Лекорню 6 жовтня подав у відставку. Її прийняв президент Емманюель Макрон.

Колишній прем’єр-міністр Франції та соратник діючого президента Еммануеля Макрона Едуар Філіпп закликав очільника країни піти у відставку і провести вибори раніше, ніж заплановано на 2027 рік.