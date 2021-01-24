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Біля узбережжя Нігерії пірати захопили вантажне судно: 15 моряків опинилися в заручниках, ще одного вбили

У Гвінейській затоці біля узбережжя Нігерії озброєні пірати захопили вантажне судно Mozart. Унаслідок нападу в заручниках опинилися 15 моряків, ще одного — громадянина Азербайджану — вбили на місці.
Біля узбережжя Нігерії пірати захопили вантажне судно: 15 моряків опинилися в заручниках, ще одного вбили Фото: Преса України

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на турецький телеканал NTV, який спілкувався з капітаном корабля - той під час нападу отримав поранення в ногу.

Зазначено, що судно йшло під прапором Ліберії з Лагоса (Нігерія) в Кейптаун (Південна Африка). Пірати залишили корабель із полоненими. Троє моряків, що залишилися, вивели судно в безпечну гавань.

Попередньо видання зазначає, що всі інші моряки - громадяни Туреччини. Водночас ми звернулися по коментар до українського Міністерства закордонних справ для уточнення, чи не було там українців.

"За попередніми даними, екіпаж зазначеного судна складається з громадян Туреччини та Азербайджану. Посольство України в Нігерії перевіряє цю інформацію", - повідомив нам речник МЗС України Олег Ніколенко.

Також телеканал вказує, що з капітаном корабля двічі зв'язався президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що "уважно стежить за процесом", а також доручив вжити заходів з порятунку викраденого екіпажу.

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24 01 2021 13:10
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