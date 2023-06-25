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ПОЛІТИКА

Блінкен обговорив бунт Прігожина в рф з главами МЗС України та Туреччини

25 червня 2023, 08:52
Блінкен обговорив бунт Прігожина в рф з главами МЗС України та Туреччини
Фото: Укрінформ
Блінкен пообіцяв, що США залишаться у тісній координації з Україною та будуть спостерігати за розвитком ситуації в рф.

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорював під час телефонних розмов з міністрами закордонних справ України та Туреччини Дмитром Кулебою та Хаканом Фіданом ситуацію в рф на тлі бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина.

Про це повідомляє прес-служба державного департаменту США.

Як зазначається у заяві відомства, Блінкен розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити ситуацію у росії.

"Держсекретар Блінкен повторив, що підтримка України з боку Сполучених Штатів не зміниться. США підтримуватимуть тісну координацію з Україною в міру розвитку ситуації", - йдеться у релізі.

Також відбулася телефонна розмова держсекретаря та з главою МЗС Туреччини Фіданом, щоб "обговорити поточну ситуацію" в рф.

Згідно з заявами Держдепартаменту, Блінкен підтвердив, що підтримка США України не зміниться, і Штати продовжать підтримувати "тісну координацію із союзниками та партнерами у міру розвитку ситуації".

Нагадаємо, що перед цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час телефонної розмови з російським диктатором путіним заявляв, що його країна готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в рф.

У п'ятницю, 23 червня, засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Прігожин заявив про те, що військові рф завдали удару по тилових позиціях його найманців, внаслідок чого загинуло багато "вагнерівців".

Після отримання контролю над Ростовом 24 червня, а також над Воронежем, Прігожин оголосив похід на москву. При цьому пізніше ватажок найманців вирішив припинити свій бунт та зупинив рух колон "вагнерівців" на столицю рф.

Блінкенбунт прігожина

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