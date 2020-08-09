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Британія погрожує вийти з Євросоюзу без угоди про торгівлю, якщо ЄС "не виявить гнучкості"

В іншому разі уряд готовий вийти з ЄС без угоди
Велика Британія очікує більшої гнучкості від Євросоюзу на перемовинах про угоду щодо вільної торгівлі.
Британія погрожує вийти з Євросоюзу без угоди про торгівлю, якщо ЄС "не виявить гнучкості" Фото: з вільних джерел

Про це заявив міністр житлового будівництва Роберт Дженрік, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми хочемо вийти з ЄС, отримавши угоду про вільну торгівлю таку ж, як у Канади. Це завжди було нашим пріорітетом і вважаємо, що такий варіант досі можливий", - зазначив Дженрік.

Міністр підкреслив, що Євросоюзу варто бути більш гнучким у перемовинах, інакше Британія вийде з них без угоди.

"Але якщо вони не виявлять належну ступінь гнучкості і реалізму, то Британія вийде з домовленностями, такими як в Австралії та інших країн. І це теж хороший варіант угод на майбутнє".

Угода про вільну торгівлю між Канадою та ЄС дозволяє вести майже повністю безмитну торгівлю, але запроваджує ряд митних перевірок товарів і не охоплює важливий для Великобританії ринок послуг.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав 15 жовтня крайнім терміном для узгодження угоди про вільну торгівлю.

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08 09 2020 11:59
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