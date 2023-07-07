Будь-яке порівняння ЗАЕС із "Чорнобилем" чи "Фукусімою" є неточним і вводить в оману – Американське ядерне товариство

Там пояснили, що не можна порівнювати ситуацію на ЗАЕС із "Чорнобилем" чи "Фукусімою".

Навіть за умов найгіршого сценарію з підривом Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), навряд чи виникне загроза для здоров’я людей.

Про це заявили в Американському ядерному товаристві.

"Наші експерти ретельно розглянули «найгірші сценарії», включаючи бомбардування та навмисний саботаж реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Вони не можуть передбачити ситуацію, яка призведе до наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією", – йдеться у повідомленні.

У товаристві зазначили, що шість реакторів ЗАЕС зупинені понад десяти місяців і більше не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіаційний викид. Крім того, ЗАЕС розроблена таким чином, щоб протистояти природним і техногенним небезпекам.

"Товста армована сталь та бетонна оболонка захищає активні зони реакторів і призначена для захисту від навколишнього середовища будь - яких радіоактивних матеріалів", – додала в Американському ядерному товаристві.

За даними спеціалістів, у малоймовірному випадку, якщо структури утримування були порушені, будь-який потенційний викид радіологічного матеріалу буде обмежено зоною, що безпосередньо оточує реактори. Тому будь-яке порівняння ЗАЕС із "Чорнобилем" чи "Фукусімою" є неточним і вводить в оману.

"Інспекторам МАГАТЕ необхідно надати негайний безперешкодний доступ до всіх зон окупованої росією атомної електростанції", – додали в товариств

Нагадаємо, 4 липня у ЗСУ попередили, що окупаційні війська, які готуються здійснити провокацію на захопленій ними ЗАЕС, розмістили предмети, схожі на вибухівку, на зовнішній крівлі третього та четвертогоенергоблоків. За словами військових, їх підрив не має пошкодити об'єкт, але може створити картинку обстрілів зі сторони України. А вже 6 липня очільник ГУР МО Кирило Буданов зауважив, що загроза теракту на станції поступово спадає.