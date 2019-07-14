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Частина дітей все ще перебуває у лікарні після отруєння у санаторії на Одещині

Після отруєння у дитячому санаторії "Медик-2" 14 дітей все ще в лікарні
15 осіб, з них 14 – діти, досі перебувають у медичних закладах через масове харчове отруєння в Одеській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Частина дітей все ще перебуває у лікарні після отруєння у санаторії на Одещині Фото: з відкритих джерел

У службі нагадали, що діти віком від 9 до 17 років та декілька дорослих були госпіталізовані внаслідок отруєння в санаторії "Медик-2" в селищі Сергіївка, йдеться в "Радіо Свобода".

"Станом на 7 годину 14 липня в лікувальних закладах перебуває 15 осіб (з них 14 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", – додають у ДСНС. 

Напередодні внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.

Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.

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14 07 2019 12:08
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