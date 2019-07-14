Частина дітей все ще перебуває у лікарні після отруєння у санаторії на Одещині
У службі нагадали, що діти віком від 9 до 17 років та декілька дорослих були госпіталізовані внаслідок отруєння в санаторії "Медик-2" в селищі Сергіївка, йдеться в "Радіо Свобода".
"Станом на 7 годину 14 липня в лікувальних закладах перебуває 15 осіб (з них 14 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", – додають у ДСНС.
Напередодні внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.
Напередодні повідомлялося, що в Одеській області в таборі Медик-2 в смт Сергіївка Білгород-Дністровського району отруїлися діти, госпіталізовано 46 осіб.
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