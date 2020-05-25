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Чехія на тлі пандемії хоче змусити магазини продавати більше чеських продуктів

Балаштікова зазначила, що криза з коронавірусом показала важливість продовольчої самодостатності
"Якщо я виготовлятиму речі самостійно, закриті кордони не стануть для мене загрозою", - сказала співавтор пропозиції Маргіта Балаштікова з правлячої партії ANO.
Чехія на тлі пандемії хоче змусити магазини продавати більше чеських продуктів Фото: kleo.ru

У Чехії парламентарі готують план, яки зобов’яже магазини продавати принаймні 55% місцевих продуктів харчування у 2021 році і поступово збільшить частку до 85% до 2027 року. 

Відповідну міжпартійну пропозицією підписали чеські депутати, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv. 

Парламентарі стверджують, що захід має підтримати чеських фермерів. Пропозицію парламент Чехії має обговорити цього тижня.

"Якщо я виготовлятиму речі самостійно, закриті кордони не стануть для мене загрозою", - сказала співавтор пропозиції Маргіта Балаштікова з правлячої партії ANO.

Балаштікова зазначила, що криза з коронавірусом показала важливість продовольчої самодостатності.

"Якщо ми хочемо захистити навколишнє середовище, ми повинні зменшити вуглецевий слід і не перевозити речі з одного кінця світу в інший", - додала депутат.

Аналогічний захід був введений в Болгарії, вимагаючи, щоб ритейлери пропонували окремі місця для продажу місцевих продуктів харчування та купували 90% молока і молочних продуктів у вітчизняних виробників.

Європейська комісія вже повідомила болгарській владі, що закон обмежує вільне пересування товарів і дискримінує імпортні товари.

Нагадаємо, що в Україні вже працюють 90% продовольчих ринків

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25 05 2020 11:39
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