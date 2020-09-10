"Чесно" розробило сайт, що відображає поправки до законопроектів

Рух "Чесно" презентував сайт, що відображає поправки народних депутатів до законопроектів.

"Чесно" розробив низку інструментів, які дають змогу зробити українську політику прозорішою. Сьогодні ми презентуємо ще один інструмент. Інструмент стосується саме поправок, які вносять наші народні депутати", - сказала координатор руху "Чесно" Віта Думанська на прес-конференції в п'ятницю в Києві, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що за рік роботи Верховна Рада проголосувала трохи більше ніж 5000 разів, і 60% голосувань були саме за поправки, тобто кожна десята поправка, яка вносилася на розгляд до зали, набирала необхідні 226 голосів.

За словами Думанської, на основі інструменту, створеного рухом "Чесно", можна зрозуміти зв'язки між депутатами та їхні спільні інтереси до певного законопроекту.

На сторінці бета-версії інструменту руху "Чесно" щодо відстежування поправок народних депутатів можна побачити пофракційно топ-20 народних депутатів, чиї поправки частіше ухвалювалися. Тут також можна відстежити, хто саме з нардепів подавав поправки й до якого законопроекту.

За словами провідного парламентського аналітика руху "Чесно" Оксани Ставнійчук, найбільше поправок було проголосовано до законопроекту №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

"На першому місці закон про азартні ігри, його проголосовано в другому читанні й підписано... цікаво, що в залі засідань проголосували 132 поправки до цього законопроекту - це були питання, поставлені на підтвердження, і ті, щодо яких були дискусії. Цікаво, що до цього законопроекту було багато поправок "Слуги народу", але були поправки й від фракції "ОПЗЖ", які було ухвалено", - розповіла Ставнійчук.

Вона також наголосила, що однією з причин створення нового інструменту на сайті "Чесно" стала закритість деяких комітетів.

Так, за її словами, "на сайтах комітетів часто немає повної інформації про те, як дискутуються поправки до законопроектів, і не завжди зрозуміла позиція комітету".

Ставнійчук нагадала, що антирейтинг відкритості парламентських комітетів, складений рухом "Чесно", очолює комітет з питань нацбезпеки та оборони, "в якого дуже складно з доступом до інформації". За її словами, на другому місці комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці, а на третьому - комітет з питань економічного розвитку.

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