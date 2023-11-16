Чи має Захід життєздатну стратегію щодо України, прикувши увагу до Близького Сходу? – Financial Times

Журналісти видання порівняли нинішній виклик для Заходу з тим, з яким зіткнулися США в Західній Німеччині у перші роки "холодної війни".

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

путін не розглядає військовм дії в Україні як частину свого роду "вічної війни" з Заходом, його мета не в тому, аби створити проросійську Україну, а в тому, щоб продемонструвати, що прозахідна Україна була б не чимось більшим, ніж держава, яка не відбулася, і що в будь-якому випадку підтримка України Заходом з часом мине.

В перші місяці війни в Україні кремль перебував у полоні оманливої віри, що його "спеціальну військову операцію" буде завершено за лічені тижні і що російські війська зустрінуть в Україні як визволителів, пише британське видання.

"Але агресивна війна, яку путін розв’язав у 2022 році – це не та, що ведеться зараз", - йдеться в матеріалі.

За цих нових обставин виклик, з яким стикається Захід, разюче схожий на той, з яким зіткнулися США в Західній Німеччині в перші роки "холодної війни".

"Захід має довести, що Україна — це місце, куди інвестори готові вкласти свої гроші: захищена, природно, батареями ракет "Patriot" — до закінчення війни. Це також має бути країна, куди готова повернутися велика кількість українців, які зараз проживають за межами Батьківщини. І, нарешті, переговори про вступ України з ЄС повинні бути розпочаті навіть тоді, коли війна продовжується", - пише видання.

Нагадаємо, що вчора Євросоюз спільно з Єврокомісією представили Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакета санкцій проти росії.