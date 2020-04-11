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Депутати пропонують конфіскувати майно за неправдиві мінування

Лише торік зафіксували майже 2000 псевдомінувань
Верховна Рада попередньо підтримала посилення відповідальності за неправдиві мінування. Крім ув'язнення, пропонують конфісковувати майно.
Депутати пропонують конфіскувати майно за неправдиві мінування Арсен Аваков. Фото: lb.ua

За законопроєкт №3911 проголосували 235 депутатів, повідомляє "Громадське".

У Раді пропонують внести зміни до статті 259 Кримінального кодексу. Крім позбавлення волі від 2-х до 6-ти років у порушника також можуть конфіскувати майно.

А якщо те ж саме порушення вчинили повторно або якщо об'єктами псевдомінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі органів держвлади, заклади охорони здоров'я чи освіти — можуть позбавити волі від 4-х до 8-ми років із можливою конфіскацією майна.

Навіщо посилювати відповідальність?

У пояснювальній записці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вказує, що останнім часом зросла кількість псевдоповідомлень про замінування та інші пошкодження об'єктів інфраструктури.

У 2019 році Нацполіція порушила майже 2000 кримінальних справ щодо цього, а за перші три місяці 2020 року (січень-березень) правоохоронці розпочали 213 кримінальних справ щодо псевдомінувань. В уряді сподіваються, що посилення відповідальності допоможе зменшити кількість таких порушень.

Для того, щоб зміни запрацювали, депутати мають підтримати законопроєкт ще у другому читанні.

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04 11 2020 13:57
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