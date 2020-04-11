Депутати пропонують конфіскувати майно за неправдиві мінування

Верховна Рада попередньо підтримала посилення відповідальності за неправдиві мінування. Крім ув'язнення, пропонують конфісковувати майно.

За законопроєкт №3911 проголосували 235 депутатів, повідомляє "Громадське".

У Раді пропонують внести зміни до статті 259 Кримінального кодексу. Крім позбавлення волі від 2-х до 6-ти років у порушника також можуть конфіскувати майно.

А якщо те ж саме порушення вчинили повторно або якщо об'єктами псевдомінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури, будівлі органів держвлади, заклади охорони здоров'я чи освіти — можуть позбавити волі від 4-х до 8-ми років із можливою конфіскацією майна.

Навіщо посилювати відповідальність?

У пояснювальній записці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вказує, що останнім часом зросла кількість псевдоповідомлень про замінування та інші пошкодження об'єктів інфраструктури.

У 2019 році Нацполіція порушила майже 2000 кримінальних справ щодо цього, а за перші три місяці 2020 року (січень-березень) правоохоронці розпочали 213 кримінальних справ щодо псевдомінувань. В уряді сподіваються, що посилення відповідальності допоможе зменшити кількість таких порушень.

Для того, щоб зміни запрацювали, депутати мають підтримати законопроєкт ще у другому читанні.

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