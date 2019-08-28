Депутати просять КС роз'яснити, чи можна звільняти мера Києва з очільника КМДА
Текст конституційного подання опублікований на сайті Конституційного суду України, повідомляє "Громадське".
"Ситуація, яка склалася в столиці, коли киян намагаються позбавити права обирати владу міста, є неконституційною, недемократичною та суперечить суті самоврядування. І справа не в прізвищах, не в тому, що Віталій Кличко тримається за якісь крісла. Йдеться про згортання реформи децентралізації, про позбавлення столиці самоврядування", - прокоментував київський міський голова Віталій Кличко ініціативу депутатів.
Парламентарі просять надати офіційне тлумачення статті 7, частини сьомої статті 20, пунктів 12, 15, 16 частини першої статті 92, частин першої - п’ятої статті 118, частини другої статті 133, частин першої - четвертої статті 140, частин другої, четвертої статті 141 Конституції України "у їх взаємозв’язку".
У цьому контексті депутати хочуть отримати від суду відповіді на запитання, чи може президент України призначати і звільняти з посади голови КМДА особу, яку не обрали міським головою Києва, а також чи може Київська міська рада утворювати виконавчі органи поза структурою КМДА?
Депутати підкреслили, що на підставі чинного законодавства мер Києва є єдиним органом місцевого самоврядування, і за своїм статусом він очолює виконавчий орган Київради - КМДА. Звідси випливає,що призначення виключно київського міського голови на посаду голови КМДА не є суміщенням посад а формою виконання міським головою ex officio (за посадою) своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України.
Нагадаємо, що 24 липня президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської адміністрації.
Мер Києва Віталій Кличко вважає малоймовірним проведення дострокових місцевих виборів по всій країні через дефіцит коштів, але не виключає, що вони можуть відбутися в Києві.
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