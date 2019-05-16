Епіфаній відповів на звинувачення Філарета: Особисто я перед Собором ніяких обіцянок не давав

На питання, що останнім часом у його бік лунало чимало звинувачень від Філарета і зокрема, що Епіфаній не самостійний, що ним керують, предстоятель ПЦУ відповів, що мова йдеться лише про те, що він не може одноосібно ухвалювати якісь рішення

Предстоятель помісної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що звинувачення у тому, що за ним хтось стоїть, а також те, що він намагався відправити на покій почесного патріарха Філарета неправдиві.

"Я говорив про те, що я як предстоятель самостійно, тобто одноосібно, можу ухвалювати не всі рішення. Бо 15 грудня на Об'єднавчому соборі ми заклали іншу модель керівництва церквою", - сказав митрополит в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Я одноосібно як предстоятель не маю права змінювати статут, не маю права порушувати канонічний порядок. Бо те, що було прийнято на помісному соборі, повинно втілюватись в життя", - додав він.

Епіфаній зазначив, що існує думка, що можливо одноосібно керувати церквою, але у ПЦУ хочуть бути відкритою, демократичною церквою, яка керується синодом, архієрейським собором і помісним собором.

"В своїх рішеннях я враховую думку архієреїв та духовенства. Вимоги до мене - щоби я одноосібно змінив те, що було ухвалено 15 грудня на соборі. Однак ми керуємо церквою колегіально, ми відходимо від норм, які існували в попередніх структурах. Не можна одноосібно ухвалювати рішення, тим більше, коли це всупереч статуту, томосу, рішенню собору", - заявив предстоятель ПЦУ.

Щодо звинувачень Філарета, що він занадто дослухається до української влади та Константинополя, Епіфаній заявив, що не керується вказівками чи то влади, чи то Константинополя.

"Ніхто не має права втручатись у наші внутрішні справи - ні держава, ні інша помісна православна церква, навіть Вселенський патріарх. Але звертатись до нього за порадами чи поясненнями певних моментів, що стосуються томосу чи статуту, ми маємо право", - сказав митрополит.

"Але загалом ми керуємось внутрішньо - предстоятель, демократичний синод, склад якого в майбутньому змінюватиметься шляхом ротації. Все, як прописано в томосі та статуті, який ми прийняли на Об'єднавчому соборі", - додав він.

При цьому Епіфаній зазначив, що попри нарікання загалом не ігнорував думку почесного патріарха, часто з ним спілкувався та спілкується, але потрібно зрозуміти формат спілкування.

"Потрібно зрозуміти відмінність між порадами та ультиматумами. Спілкуючись з почесним патріархом Філаретом я неодноразово йому на цьому наголошував - я готовий прислухатись до його порад", - сказав Епіфаній, наголосивши, що не готовий виконувати певні ультиматуми, оскільки є законно обраним на Об'єднавчому соборі предстоятелем.

"Тому я прислухався, я спілкувався, але весь цей час певною мірою було навіть деяке приниження мене як предстоятеля церкви через тиск та вимоги, несумісні зі статутом і томосом", - заявив предстоятель ПЦУ.

Також він прокоментував звинувачення Філарета про те, що нібито намагається відправити його "на пенсію".

"Це відверта неправда. Навпаки, я як предстоятель, захищав патріарха Філарета. І завдяки моїй позиції йому залишили місто Київ і все те, чим він керує зараз. Велися певні дискусії серед архієреїв, які присутні на Священному синоді, щодо його статусу. А саме: пропонували, щоб він керував парафіями в Київській області, а не столиці", - сказав Епіфаній, додавши, що наполегливо всіх переконав, що за ті заслуги, які святійший патріарх звершив до цього часу, він повинен залишитися керуючим єпархією міста Києва і мати повагу від новоутвореної церкви.

Митрополит зазначив, що до цього часу протягом останніх місяців робив все задля того, щоб у ПЦУ все було мирно і спокійно, в рамках канонів, статуту і томосу.

"Я вважаю, що зробив все, що залежало від мене, задля того, щоб цієї ситуації не було", - сказав Епіфаній.

Він пообіцяв, що і в подальшому, не дивлячись ні на що, робитиме все від нього залежне, заради миру та єдності ПЦУ.

Нагадаємо, що Філарет заявляє, що Українська православна церква Київського патріархату продовжує існувати, а президент Петро Порошенко порушив домовленості.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив про своє право скликати Собор для зміни статуту помісної церкви.

В свою чергу, Епіфаній вказав на відсутність підстав для скликання Помісного Собору і зміни статуту ПЦУ, оскільки через це помісна церква може втратити Томос.

Читайте також: Філарет: Епіфаній не може нічого робити всередині церкви без згоди патріарха