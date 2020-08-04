Головний санлікар Ляшко: Питання скасування карантину коментуватимемо не раніше ніж через десять днів

"Нині ми спостерігаємо за розвитком епідситуації в Україні, порівнюємо сценарії, які відбуваються в країнах ЄС і країнах-сусідах, які пізніше впровадили карантинні заходи. Рішення щодо скасування карантину ухвалюватимемо ближче до терміну його завершення. Наразі лише третій день посилених заходів, коментувати будемо не раніше ніж через десять днів", - сказав він.

Рішення про скасування карантину ухвалюватимемо ближче до його завершення, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час прес-брифінгу в Києві в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Нині ми спостерігаємо за розвитком епідситуації в Україні, порівнюємо сценарії, які відбуваються в країнах ЄС і країнах-сусідах, які пізніше впровадили карантинні заходи. Рішення щодо скасування карантину ухвалюватимемо ближче до терміну його завершення. Наразі лише третій день посилених заходів, коментувати будемо не раніше ніж через десять днів", - сказав він.

Читайте також: Куди звертатися при підозрі на коронавірус, якщо немає декларації з лікарем