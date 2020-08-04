ЗДОРОВ'Я НОВИНИ"Нині ми спостерігаємо за розвитком епідситуації в Україні, порівнюємо сценарії, які відбуваються в країнах ЄС і країнах-сусідах, які пізніше впровадили карантинні заходи. Рішення щодо скасування карантину ухвалюватимемо ближче до терміну його завершення. Наразі лише третій день посилених заходів, коментувати будемо не раніше ніж через десять днів", - сказав він.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Головний санлікар Ляшко: Питання скасування карантину коментуватимемо не раніше ніж через десять днів
Фото: Віктор Ляшко / з вільних джерел
Рішення про скасування карантину ухвалюватимемо ближче до його завершення, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час прес-брифінгу в Києві в середу, пише "Інтерфакс-Україна".
"Нині ми спостерігаємо за розвитком епідситуації в Україні, порівнюємо сценарії, які відбуваються в країнах ЄС і країнах-сусідах, які пізніше впровадили карантинні заходи. Рішення щодо скасування карантину ухвалюватимемо ближче до терміну його завершення. Наразі лише третій день посилених заходів, коментувати будемо не раніше ніж через десять днів", - сказав він.
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08 04 2020 10:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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