Гройсман хоче повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Він також заявив, що питання загального декларування та податкової амністії капіталів потребують детального обговорення

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

"Ми створили Національне антикорупційне бюро, ми пережили люстрації, електронні декларації чиновників, створили Антикорупційний суд і мали покарання за незаконне збагачення. Навіщо це руйнувати? Ми вже все це створили і зафіксували, тепер з цим потрібно жити. Я за те, щоб її (кримінальну відповідальність - ІФ) повернули", - сказав Гройсман в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас, прем'єр підкреслив, що необхідно подумати, яким чином це зробити, "щоб потім знову норма не була зруйнована: необхідно знайти правильні юридичні формулювання і поставити на цьому крапку".

Питання загального декларування та податкової амністії капіталів потребують детального обговорення, заявив Гройсман.

"У європейських країнах існує загальне декларування. Все інше потрібно трошки докладніше обговорити, зрозуміти саму механіку ідеї і техніку. Так, в загальних рисах, це може сприйматися, але треба зрозуміти, що саме пропонується під цими назвами", - сказав він.

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Згодом, Порошенко подав новий закон про покарання за незаконне збагачення.