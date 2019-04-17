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Гройсман відправить голову "Нафтогазу" у відставку, якщо компанія не знизить ціни на газ з травня

"До 24 квітня "НАК Нафтогаз" має повідомити українців, що ціна ринкова буде менше за 8,55 грн"
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що відправить у відставку голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва, якщо компанія не повідомить про зниження цін на газ для населення з травня.
Гройсман відправить голову "Нафтогазу" у відставку, якщо компанія не знизить ціни на газ з травня Фото: unian.ua

"До 24 квітня "НАК Нафтогаз" має повідомити українців, що ціна ринкова буде менше за 8,55 (гривень за кубометр газу - ред.). Якщо цього не відбудеться, я ініціюю відставку керівника Нафтогазу і буду просити уряд підтримати мою пропозицію" - заявив Гройсман, повідомляє "Громадське".

За його словами, уряд зробив достатньо для того, аби ціни на газ для населення знизились з 1 травня до рівня ринкових цін, який наразі є нижчим за рівень регульованої державою ціни на газ.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення зобов'язати "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення починаючи з квітня 2019 року у зв’язку зі зниженням цін на газ на європейських ринках, звідки компанія його імпортує в Україну.

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17 04 2019 12:25
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