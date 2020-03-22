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"Хай там і сидять": Лукашенко проти повернення білорусів, які виїхали після попередження про пандемію

"Ми вже гамором кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно сунуть за цю межу. Тим, хто виїхав після наших попереджень, — ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти повернення до країни громадян, які виїхали після попередження про пандемію коронавірусу.
"Хай там і сидять": Лукашенко проти повернення білорусів, які виїхали після попередження про пандемію Фото: kp.by

Слова глави держави цитує білоруське видання «БелТа», передає "Громадське".

Він звернув увагу на те, що багато білорусів полетіли на відпочинок, знаючи, що у світі складна ситуація через пандемію і багато країн закривають свої кордони.

"Ми вже гамором кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно сунуть за цю межу. Тим, хто виїхав після наших попереджень, — ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали"— заявив Лукашенко.

Водночас він уточнив, що розуміє поодинокі випадки, коли треба виїхати і вирішувати якісь питання: «З МЗС нехай погоджують, виїжджають, тоді ми будемо за них відповідати». 

Нагадаємо, що станом на ранок 22 березня SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.

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22 03 2020 13:00
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