"Хай там і сидять": Лукашенко проти повернення білорусів, які виїхали після попередження про пандемію
Слова глави держави цитує білоруське видання «БелТа», передає "Громадське".
Він звернув увагу на те, що багато білорусів полетіли на відпочинок, знаючи, що у світі складна ситуація через пандемію і багато країн закривають свої кордони.
"Ми вже гамором кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно сунуть за цю межу. Тим, хто виїхав після наших попереджень, — ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали"— заявив Лукашенко.
Водночас він уточнив, що розуміє поодинокі випадки, коли треба виїхати і вирішувати якісь питання: «З МЗС нехай погоджують, виїжджають, тоді ми будемо за них відповідати».
Нагадаємо, що станом на ранок 22 березня SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.
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