Суд залишив під вартою бойовика Цемаха, якого підозрюють у справі Катастрофи МН17

Київський апеляційний суд міста Києва залишив під вартою бойовика Володимира Цемаха до 25 серпня 2019 року

Зазначається, що за результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 29 червня 2019 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

“30 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29 червня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого та застосовано щодо підозрюваного Цемаха В.Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, строком до 25 серпня 2019 року включно”, - ідеться в повідомленні прес-служби Київського апеляційного суду міста Києва у Facebook, інформують в "Укрінформ".

У суді нагадують, що Цемах підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 258-3 ( Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Напередодні, 4 липня Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади самопроголошеної “Донецької народної республіки” Володимира Цемаха.

Нагадаємо, що США вітають оголошення міжнародної слідчої групи щодо MH17 і закликають Росію покарати винних.

Зазначимо, що Гіркіну і ще трьом бойовикам "ДНР" пред'явлені підозри у зв'язку з катастрофою MH17.

Додамо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.

Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).

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