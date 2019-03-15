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Кількість охочих вивчати російську в школі на рівні з українською значно зменшилась

Наразі 7,8% респондентів вважають, що російську "не треба вивчати взагалі"
Кількість громадян, які підтримували рівноправне вивчення української та російської мови у школах за 20 років зменшилась на 16% і становить менше 30%.
Кількість охочих вивчати російську в школі на рівні з українською значно зменшилась Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у березні, повідомляє "Українська правда".

"За 20 років з 46% до 29,9% знизилася частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно вивчати в тому ж обсязі, що і українську мову", - йдеться в повідомленні. 

Також з 31,5% до 25,9% знизилася частка тих, хто вважає, що вивчати потрібно в меншому обсязі, ніж українську мову, але більшому, ніж інші іноземні мови.

З 16,7% до 25,4% зросла частка тих, хто вважає, що треба вивчати в меншому обсязі, ніж інші іноземні мови.

Крім того, наразі 7,8% респондентів вважають, що російську "не треба вивчати взагалі".  

При цьому 46% українців повідомили, що зі своїми найближчими родичами (батьки, бабусі і дідусі, рідні брати і сестри) розмовляють переважно або тільки українською мовою (в т.ч. 32,4% розмовляють тільки українською мовою). 

Переважно або тільки російською мовою розмовляють 28,1% українців (в т.ч. 15,8% розмовляють тільки російською мовою).

Ще 24,9% українців у рівній мірі розмовляють українською і російською мовами. 

Іншими мовами розмовляють 0,2%, не змогли або відмовилися відповісти на запитання – 0,7%. 

Опитування проходило з 28 лютого по 11 березня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим і окупованого Донбасу) віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% – для показників близьких до 25%, 2,9% з для показників близьких до 10%, 2,1% – для показників близьких до 5%.    

Нагадаємо, що Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту 5670-д"Про забезпечення функціонування української мови як державної".

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15 03 2019 16:39
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