Кількість охочих вивчати російську в школі на рівні з українською значно зменшилась
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у березні, повідомляє "Українська правда".
"За 20 років з 46% до 29,9% знизилася частка тих, хто вважає, що російську мову потрібно вивчати в тому ж обсязі, що і українську мову", - йдеться в повідомленні.
Також з 31,5% до 25,9% знизилася частка тих, хто вважає, що вивчати потрібно в меншому обсязі, ніж українську мову, але більшому, ніж інші іноземні мови.
З 16,7% до 25,4% зросла частка тих, хто вважає, що треба вивчати в меншому обсязі, ніж інші іноземні мови.
Крім того, наразі 7,8% респондентів вважають, що російську "не треба вивчати взагалі".
При цьому 46% українців повідомили, що зі своїми найближчими родичами (батьки, бабусі і дідусі, рідні брати і сестри) розмовляють переважно або тільки українською мовою (в т.ч. 32,4% розмовляють тільки українською мовою).
Переважно або тільки російською мовою розмовляють 28,1% українців (в т.ч. 15,8% розмовляють тільки російською мовою).
Ще 24,9% українців у рівній мірі розмовляють українською і російською мовами.
Іншими мовами розмовляють 0,2%, не змогли або відмовилися відповісти на запитання – 0,7%.
Опитування проходило з 28 лютого по 11 березня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим і окупованого Донбасу) віком від 18 років. Статистична похибка не перевищує: 4,7% для показників близьких до 50%, 4,1% – для показників близьких до 25%, 2,9% з для показників близьких до 10%, 2,1% – для показників близьких до 5%.
Нагадаємо, що Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту 5670-д"Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"