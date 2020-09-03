Коронавірус: у світі вже 110 тисяч випадків, понад 62 тисяч осіб одужали
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, передає УКРІНФОРМ.
"Станом на ранок 09 березня 2020 року було зареєстровано 110 041 випадок захворювання Covid-19, з них 3825 закінчились смертю, 62 053 (56,4%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 29 137 випадків у 100 країнах/територіях/регіонах, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок Covid-19", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на території Європейського регіону зареєстровано 11 789 випадків захворювання COVID-19 (Італія - 7375, Німеччина - 902, Франція - 1126, Іспанія - 374, Швейцарія - 332, Велика Британія - 277, Нідерланди - 265, Бельгія - 200, Швеція - 203, Норвегія - 169, Австрія - 102, Греція - 73, Ісландія - 55, Сан-Марино - 37, Данія - 36, Ізраїль - 25, Фінляндія - 30, Чехія - 32, Ірландія - 21, Португалія - 30, Грузія - 13, Хорватія - 11, Естонія - 10, Азербайджан - 9, Словенія - 9, Румунія - 9, Білорусь - 6, Польша - 5, Росія - 7, Угорщина - 7, Північна Македонія - 3, Словаччина - 5, Болгарія - 4, Мальта - 3, Боснія та Герцеговина - 2, Латвія - 3, Андорра, Вірменія, Литва, Люксембург, Монако, Молдова, Сербія, Україна по одному випадку) та 397 летальних випадків.
Пресслужба МОЗ інформує також, що протягом дня 8-го березня до вірусологічної референс-лабораторії Центру не надходили повідомлення про підозри на Covid-19.
Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 38 повідомлень про підозру на Covid-19, отримано 1 позитивний результат.
ВООЗ опублікувала зведений пакет існуючих керівництв щодо забезпечення готовності і реагування для країн, щоб вони могли уповільнити і зупинити передачу Covid-19 і врятувати життя. ВООЗ закликає всі країни підготуватися до можливого поширення Covid-19 шляхом підготовки систем екстреного реагування; підвищення здатності виявлення пацієнтів і їх лікування; забезпечення лікарень приміщеннями, витратними матеріалами і необхідним персоналом; розробка екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали помилковими надії на зникнення SARS-CoV-2 в літню пору.
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