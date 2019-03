Космічний корабель SpaceX відстикувався від МКС та повернувся на Землю

Відстикування пройшло у 7:32 за Гринвічем (9:32 за Києвом). Трансляція польоту корабля Crew Dragon буде велася на YouTube-каналі NASA, повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

#CrewDragon is safely away from @Space_Station. This concludes our undocking coverage. Tune in at 7:30 a.m. Eastern for re-entry and splashdown on https://t.co/Fz1bcSuapb. More: https://t.co/cymPoxU5pF pic.twitter.com/s2KJf6nNMp