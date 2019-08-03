Космічний корабель SpaceX відстикувався від МКС та повернувся на Землю

Американський космічний корабель багаторазового використання Crew Dragon компанії SpaceX 8 березня відстикувався від Міжнародної космічної станції.

Відстикування пройшло у 7:32 за Гринвічем (9:32 за Києвом). Трансляція польоту корабля Crew Dragon буде велася на YouTube-каналі NASA, повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Після п'ятигодинного автономного польоту Crew Dragon був виведений з орбіти. В атмосфері Землі на капсулі розкрилися парашути.

О 15:45 по Києву Crew Dragon здійснив приводнення в Атлантичному океані.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) 8 березня 2019 р.

Потім капсула, яка спускається, щоб доправити результати наукових експериментів, проведених екіпажем МКС, буде піднята з поверхні води на спеціальне рятувальне судно компанії SpaceX.

У рамках тестового непілотованого польоту корабель знаходився в складі МКС п'ять днів. Він доставив для екіпажу МКС 182 кг продовольство, наукове обладнання і матеріали.

На борту семимісного корабля знаходиться одягнений в скафандр манекен на ім'я Ріплі, названий на честь героїні фантастичного фільму "Чужий". Датчики в скафандрі відстежують "стан" командира корабля на всіх етапах польоту і посадки.

Як повідомлялося, Crew Dragon був виведений на орбіту 2 березня ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала зі стартового комплексу 39А на космодромі мису Канаверал (штат Флорида), з якого на Місяць запускалися американські "Аполлон" з астронавтами на борту. З космічною станцією корабель зістикувався самостійно в автономному режимі 3 березня.

Це перший випробувальний політ новітнього американського корабля Crew Dragon, який крім іншого оснащений системою екстреної евакуації екіпажу на випадок аварії на старті.

Перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9 після запуску корабля зробила успішну керовану посадку на плавучій платформі в Атлантиці.

Перший пілотований політ з екіпажем у складі астронавтів-ветеранів Дуга Герлі і Боба Бенкена, які раніше літали на "Шатлі", планується здійснити в липні цього року. Корабель відправиться на МКС у двотижневий політ. До цього, в червні, буде проведено ще один випробувальний запуск корабля за неповною циклограмою для перевірки надійності системи аварійного порятунку капсули екіпажу. Crew Dragon обладнаний вісьмома двигунами SuperDraco, які в разі аварії ракети-носія Falcon 9, моментально відведуть корабель від ракети.

Після цього корабель буде сертифікований НАСА для польотів астронавтів на МКС.

У разі успіху вже цього літа США через вісім років після закінчення американської програми багаторазових "Шатлів" в 2011 році знову отримають власний корабель для польотів астронавтів на орбіту. Нині єдиним засобом доставки американських астронавтів на МКС є російські кораблі "Союз".

Компанія SpaceX Ілона Маска розробляє свій пілотований корабель у рамках контракту з НАСА на суму $ 2,6 млрд. Компанія має також контракт з НАСА в розмірі $ 2 млрд на 20 запусків корабля в варіанті космічної "вантажівки".