Мешканці окупованого Донбасу зможуть отримати паспорт РФ без відмови від українського, - МВС Росії

"Прийом заяв у даній категорії громадян буде здійснюватися через уповноважених осіб "ДНР" і "ЛНР" і розглядатися на території Ростовської області"

Мешканці окупованих Росією районів Донбасу, так званих "ДНР" і "ЛНР", зможуть звернутися за отриманням російського громадянства без відмови від українського.

"Встановлений указом порядок звернення з відповідною заявою обумовлений специфікою ситуації, що склалася і важким становищем, в якому перебувають громадяни України та особи без громадянства, які проживають на територіях "ДНР" і "ЛНР", - йдеться у повідомленні МВС РФ. Про це інформує "Громадське".

Наголошується, що «зазначена категорія громадян має право звернутися із заявою про набуття громадянства Росії, не відмовляючись від українського громадянства». Повідомляється, що наразі опрацьовуються механізми такою реалізації.

"Прийом заяв у даній категорії громадян буде здійснюватися через уповноважених осіб "ДНР" і "ЛНР" і розглядатися на території Ростовської області, де для цього є всі необхідні умови, включаючи матеріально-технічні ресурси і бланкову продукцію", - додали у МВС.

Повідомляється, що можливий термін розгляду заяви — до 3 місяців. Мешканці так званих «ДНР» і «ЛНР» зможуть також отримувати закордонний паспорт РФ, додали у МВС.

Нагадаємо, що засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ситуації на тимчасово окупованих територіях України заплановане на четвер, 25 квітня, 22:00 за київським часом.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.