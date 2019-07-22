На виборах до Ради у Мінську перемогли партії Зеленського і Порошенка
На другому місці партія п’ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" з 18 відсотками голосів, йдеться у "Радіо Свобода".
У п’ятірку також потрапляють партія Шарія – 11,2 відсотка, партія Святослава Вакарчука "Голос" – 9,2%, партія "Опозиційна платформа "За життя!" – 7, 7%.
Явка на дільниці в Мінську склала 8 відсотків, прийшло 595 українських громадян з 7335 внесених до списку. Це менше ніж було на виборах президента у березні та квітні, коли явка сягала 12 відсотків.
21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За підрахунком 35,51 відсотка протоколів, лідирує партія "Слуга народу" (42,19%). Значно відстають від лідера "Опозиційна платформа – За життя" (12,75%), "Європейська солідарність" (8,71%), "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (8,15%), партія "Голос" (6,39%).
Нагадаємо, прем'єр-міністрка Молдови Майя Санду привітала президента України Володимира Зеленського з перемогою заснованої ним партії на виборах до Верховної ради.
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