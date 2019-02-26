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НАБУ проаналізує факти з розслідування щодо розкрадання в оборонній сфері та дасть їм оцінку

Загалом НАБУ розслідує корупцію на близько 15 підприємствах з оборонного комплексу
Національне антикорупційне бюро проаналізує інформацію про факти корупції в оборонній сфері, оприлюднені в розслідуванні проекту Bihus.info, та надасть їм відповідну оцінку.
НАБУ проаналізує факти з розслідування щодо розкрадання в оборонній сфері та дасть їм оцінку Фото: nabu.gov.ua

Також бюро зазначило, що згадані в розслідуванні підприємства вже є об'єктами розслідувань НАБУ, які нині тривають, йдеться у відповіді НАБУ Громадському.

А загалом НАБУ розслідує корупцію на близько 15 підприємствах з оборонного комплексу.

НАБУ вказало, що розслідування корупційних схем в оборонній сфері має свою специфіку:

  • часто товари закуповують за закритими процедурами, без проведення конкурентних торгів та за відсутності чітко встановленої процедури визначення ціни закупівлі та переможця;
  • частина документів, зокрема тих, що можуть бути доказами, мають гриф секретності;
  • немає ринку товарів військового та подвійного призначення — це ускладнює проведення товарознавчої експертизи, визначення ринкової ціни, на підставі якої можна стверджувати про збитки, завдані корупційними схемами;
  • з’ясування обставин вчинення злочину потребує отримання інформації з-за кордону, що триває від півроку і більше.

Перед цим перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський попросив правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії за участю його сина Ігоря.

Нагадаємо, що вчора журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

 

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26 02 2019 15:36
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