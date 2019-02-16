Найімовірніший наступник Юнкера хоче створити систему ПРО в ЄС за участі України
Про це він заявив у виступі на безпековій конференції, повідомляє "Європейська правда"
Веббер наголосив, що його ініціатива викликана ядерною загрозою та має допомогти подолати розділення Європи по лінії Схід-Захід.
Потребу у створенні нової протиракетної системи він обґрунтував розривом "ядерної угоди" Росії та США – Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
"Дія ДРСМД завершилася, і ми опинилися перед новими викликами. (Цьому можливо протистояти) якщо ми запропонуємо спільно побудувати проракетну систему – Німеччина, Франція, Польща, Литва, Україна. Йдеться не про наступальну, а про систему захисту", - пояснив Веббер свою ініціативу.
На думку німецького політика, це допоможе повернути єдність на європейський континент у період зростання ядерної загрози
"Це те, що справді зможе переконати людей в Польщі, в Україні, що ми можемо запропонувати захист... Це те що зможе об’єднати Європу", - заявив він.
Петро Порошенко, який був присутній на цій панельній дискусії, заявив про підтримку даної ідеї. "Україна буде щасливою стати частиною будь-якої безпекової ініціативи", - заявив він.
Нагадаємо, що Північноатлантичний альянс має бути готовий до дій у новій реальності, за якої Росія розмістить значні ядерні військові потужності поблизу своїх європейських кордонів.
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