Нігер припинив військові зв'язки зі США після звинувачень в іранській урановій угоді – WSJ
Про це йдеться в матеріалі американської The Wall Street Journal.
"Це рішення завдає серйозного удару по зусиллям США зберегти ісламістське повстанчеське рух у Сахелі. Це також може пов’язати з базою вартість 110 мільйонів доларів, які США побудували і використовували для полетів розвідувальних дронов над Західною Африкою", - пише видання.
Рішення Нігеру розірвати антитерористичний альянс з Вашингтоном було прийнято після того, як високопоставлені американські чиновники звинуватили правлячу хунту країни в тому, що вона таємно вивчає можливість надання Ірану доступу до своїх уранових запасів, кажуть нігерійські та американські чиновники.
Про рішення припинити військову співпрацю з США оголосив речник нігерійської хунти.
Це рішення завдає серйозного удару по зусиллях адміністрації Байдена, спрямованих на стримування ісламістського повстанського руху в Сахелі, напів засушливому регіоні на південь від Сахари.
Це може вплинути на базу вартістю 110 мільйонів доларів, яка була побудована США і використовується для польотів розвідувальних дронів над Західною Африкою.
Крім того, це може призвести до виведення понад 600 американських військовослужбовців, які досі перебувають у Нігері.
Нагадаємо, що влітку Військові Нігеру усунули уряд президента Базума.
Проте США і далі підтримували з ними зв’язки.