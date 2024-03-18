Нігер припинив військові зв'язки зі США після звинувачень в іранській урановій угоді – WSJ

Високопосадовці США занепокоїли Нігер через угоду, яка надасть Ірану доступ до нігерійського урану.

Про це йдеться в матеріалі американської The Wall Street Journal.

"Це рішення завдає серйозного удару по зусиллям США зберегти ісламістське повстанчеське рух у Сахелі. Це також може пов’язати з базою вартість 110 мільйонів доларів, які США побудували і використовували для полетів розвідувальних дронов над Західною Африкою", - пише видання.

Рішення Нігеру розірвати антитерористичний альянс з Вашингтоном було прийнято після того, як високопоставлені американські чиновники звинуватили правлячу хунту країни в тому, що вона таємно вивчає можливість надання Ірану доступу до своїх уранових запасів, кажуть нігерійські та американські чиновники.

Про рішення припинити військову співпрацю з США оголосив речник нігерійської хунти.

Це рішення завдає серйозного удару по зусиллях адміністрації Байдена, спрямованих на стримування ісламістського повстанського руху в Сахелі, напів засушливому регіоні на південь від Сахари.

Це може вплинути на базу вартістю 110 мільйонів доларів, яка була побудована США і використовується для польотів розвідувальних дронів над Західною Африкою.

Крім того, це може призвести до виведення понад 600 американських військовослужбовців, які досі перебувають у Нігері.