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Нігер припинив військові зв'язки зі США після звинувачень в іранській урановій угоді – WSJ

18 березня 2024, 12:22
Нігер припинив військові зв'язки зі США після звинувачень в іранській урановій угоді – WSJ
Фото: afp.com
Високопосадовці США занепокоїли Нігер через угоду, яка надасть Ірану доступ до нігерійського урану.

Про це йдеться в матеріалі американської The Wall Street Journal.

"Це рішення завдає серйозного удару по зусиллям США зберегти ісламістське повстанчеське рух у Сахелі. Це також може пов’язати з базою вартість 110 мільйонів доларів, які США побудували і використовували для полетів розвідувальних дронов над Західною Африкою", - пише видання. 

Рішення Нігеру розірвати антитерористичний альянс з Вашингтоном було прийнято після того, як високопоставлені американські чиновники звинуватили правлячу хунту країни в тому, що вона таємно вивчає можливість надання Ірану доступу до своїх уранових запасів, кажуть нігерійські та американські чиновники.

Про рішення припинити військову співпрацю з США оголосив речник нігерійської хунти. 

Це рішення завдає серйозного удару по зусиллях адміністрації Байдена, спрямованих на стримування ісламістського повстанського руху в Сахелі, напів засушливому регіоні на південь від Сахари. 

Це може вплинути на базу вартістю 110 мільйонів доларів, яка була побудована США і використовується для польотів розвідувальних дронів над Західною Африкою. 

Крім того, це може призвести до виведення понад 600 американських військовослужбовців, які досі перебувають у Нігері.

Нагадаємо, що влітку Військові Нігеру усунули уряд президента Базума

Проте США і далі підтримували з ними зв’язки.

 

СШАНігеррозірваннявійськові зв'язки

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