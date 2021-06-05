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Німеччина планує досягти "кліматичної нейтральності" до 2045 року

ланується до 2030 року скоротити викиди СО2 на 65 відсотків до 2040 року - на 88 відсотків, до 2045 - на 100
Німеччина скорегує строки досягнення цілей повної кліматичної нейтральності, тобто спроможності не виробляти жодних парникових газів у чистому залишку.
Німеччина планує досягти "кліматичної нейтральності" до 2045 року Фото: bloomberg.com

Про запропоновані зміни до Закону про захист клімату в середу повідомили журналістам віце-канцлер, міністр фінансів ФРН Олаф Шольц і міністр навколишнього середовища Свенья Шульце, передає кореспондент "Укрінформу".

Зокрема, планується до 2030 року скоротити викиди СО2 на 65 відсотків, а не лише на 55 відсотків, як це було передбачено раніше; до 2040 року - на 88 відсотків, до 2045 - на 100.

Такі амбітні цілі потребуватимуть прискорення розширення мережі відновлюваних джерел енергії. "Уся майбутня ефективність національної економіки залежить від наявності більших обсягів відновлюваної електроенергії", - сказав Щольц, уточнивши, що йдеться про всі можливі ресурси - енергію вітру на суші і в морі, сонячні ферми і сонячні батареї «на дахах» домівок громадян тощо.

Рішення адаптувати Закон, було прийнято на засіданні урядової коаліції в середу під тиском рішення Конституційного суду, який минулого тижня визнав німецький закон про захист клімату "частково неконституційним" і "недостатньо жорстким".

Реформу Закону про захист клімату планується узгодити на засіданні уряду наступного тижня. "В уряді є домовленість щодо цього", - запевнила Шульце.

За рішенням Конституційного суду, зміни до Закону з чіткими цілями зменшення викидів парникових газів на період після 2030 року треба внести до кінця 2022 року.

Згідно із Законом про захист клімату від 2019 року, обсяг викидів двоокису вуглецю на 2030 рік мав бути скорочений не менш ніж на 55 відсотків порівняно з показником 1990 року.

Нагадаємо, що ЄС скоротить викиди парникових газів на 55%

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06 05 2021 10:35
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