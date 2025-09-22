Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Німеччина закликає до переговорів про дводержавне рішення для Палестини

22 вересня 2025, 11:22
Німеччина закликає до переговорів про дводержавне рішення для Палестини
Фото: з вільного доступу
На відміну від інших західних країн, Німеччина поки що не хоче визнавати Палестинську державу.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до дводержавного вирішення питання Палестинської держави напередодні Генеральної Асамблеї ООН. 

Його слова передає Spiegel.

На відміну від інших західних країн, Німеччина поки що не хоче визнавати Палестинську державу. Однак напередодні Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Вадефуль закликав розпочати переговорний процес "зараз".

"Для Німеччини визнання Палестинської держави, швидше за все, відбудеться наприкінці процесу. Але такий процес повинен розпочатися зараз", – сказав він.

За його словами, Палестинська держава – мета Німеччини.

"Ми виступаємо за дводержавне рішення. Іншого шляху немає", – заявив він.

Однак, Вадефуль наголосив, що цього необхідно досягти шляхом переговорів. 

"Наразі ніхто не повинен проводити політику, яка полягає в тому, щоб битися головою об цегляну стіну. Шлях порозуміння, компромісу та переговорів залишається складним, важким компромісом. Але Німеччина виступає за це", – підкреслив очільник міністерства закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада й Австралія 21 вересня визнали Палестинську державу. Ізраїль це рішення розкритикував. Там заявили, що це рішення «не сприяє миру, а навпаки — ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси досягти мирного врегулювання в майбутньому.

21 вересня Португалія офіційно визнала Палестинську державу, зробивши цей крок разом із Великою Британією, Канадою та Австралією.

