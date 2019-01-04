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Переміщені особи не зможуть проголосувати, якщо офіційне оголошення другого туру затягнуть, - ОПОРА

"По факту, другого туру юридично не існує без завершення процедур першого"
Дуже важливо, щоб Центральна виборча комісія якомога швидше оголосила результати першого туру виборів президента України й офіційно оголосила про повторне голосування, щоб громадяни встигли змінити місце голосування.
Переміщені особи не зможуть проголосувати, якщо офіційне оголошення другого туру затягнуть, - ОПОРА Ольга Айвазовська. Фото: tv.tvi.ua

"По факту, другого туру юридично не існує без завершення процедур першого. Проблема в тому, що якщо перед першим було 65 днів на зміну місця тимчасового голосування без зміни виборчої адреси, а зараз може бути п’ять. А це 316 тисяч, з яких велика кількість переселенців, 24%, громадян, які проживають не за місцем реєстрації, вони всі просто не встигнуть бути включеними в процес важливий для всієї країни", - сказала Ольга Айвазовська, повідомляє "Громадське".

На її думку, явка може бути навіть більшою, ніж у першому турі, але це матиме процедурні проблеми.

"Друге питання, це, наприклад, голосування виборців по закордонному виборчому округу... За кордоном близько 4 мільйонів громадян. На консульському обліку перебуває до півмільйона, які також включаються до списків виборців", - зазначила голова правління ОПОРИ.

Нагадаємо, що ЦВК опрацювала 90.70% протоколів і згідно з результатами, 15,98% виборців проголосували за Петра Порошенка і 30,26% віддали голоси за Володимира Зеленського.

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01 04 2019 21:45
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