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ПОЛІТИКА

Північна Корея повністю зупиняє військовий договір із Південною Кореєю

23 листопада 2023, 10:19
Північна Корея повністю зупиняє військовий договір із Південною Кореєю
Фото: з вільного доступу
Свою заяву Північна Корея зробила за кілька годин після запуску балістичної ракети в море на схід від Корейського півострова.

Північна Корея розірвала пʼятирічну угоду з Південною Корею. Документ мав знизити військову напруженість.

Про це заявила Північна Корея.

"Відтепер наша армія ніколи не буде повʼязана Військовою угодою між Північчю та Півднем від 19 вересня", — йдеться у повідомленні.

Країна також пообіцяла скасувати всі заходи, "вжиті для запобігання військовому конфлікту в усіх сферах, включно з наземною, морською і повітряною", і розмістити у прикордонному регіоні "потужніші збройні сили та військову техніку нового типу".

BBC пише, що свою заяву Північна Корея зробила за кілька годин після запуску балістичної ракети в море на схід від Корейського півострова — це перший відомий запуск зброї за два місяці. Південнокорейські військові заявили, що ракета швидше за все вийшла з ладу.

Все почалося з того, що 21 листопада КНДР заявила, що успішно запустила у космос супутник-шпигун. Теоретично супутник-шпигун може дозволити Пхеньяну контролювати пересування американських і південнокорейських військ і озброєнь на Корейському півострові, що дозволить виявляти загрози. Це також дозволило б Півночі з більшою точністю планувати свої ядерні атаки.

Запуск супутника призвів до того, що Південна Корея призупинила дію угоди, заявивши, що відновить наглядові польоти вздовж кордону. Пуск Північної Кореї — це порушення безпольотної зони, яку встановили у 2018 році у рамках Всеосяжної військової угоди, яку підписали у спробі знизити напруженість між двома країнами та запобігти виникненню конфлікту.

Офіційний представник США заявив, що рішення Південної Кореї призупинити дію частини угоди було "розумною" відповіддю, пославшись на "нездатність Північної Кореї дотримуватися пакту".

Нагадаємо, глава МАГАТЕ відзначає "масштабний" викид води з ядерного реактора у КНДР.

Північна КореяПівденна Кореядоговір

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