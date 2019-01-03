Поліція взяла до уваги розслідування журналістів про непрозоре фінансування "Батьківщини"

"Наразі кримінальне провадження не порушили. Заяву поки внесли у Єдиний журнал обліку заяв і повідомлень"

Національна поліція України внесла заяву до Єдиного журналу обліку заяв і повідомлень після публікації програмою "Наші гроші з Денисом Бігусом" розслідування, у якому йшлося про наповнення виборчих фондів партії "Батьківщина" людьми, які про це не знали.

"Наразі кримінальне провадження не порушили. Заяву поки внесли у Єдиний журнал обліку заяв і повідомлень. Після цього можуть відкрити провадження. Про відкриття має повідомити інше джерело", - сказав Шевчечнко, повідомляє "Громадське".

"Йдеться про факт розміщення в інтернеті журналістського розслідування, у якому йдеться про наповнення виборчих фондів політичної сили, в даному разі це "Батьківщина", внесками від людей, які не знали про такі внески", - зазначив він.

Шевченко додав, що також були відкриті провадження за фактом звинувачень кандидатів у президенти Петра Порошенка та Юлії Тимошенка на адресу один одного, про масштабний підкуп виборців.

Нагадаємо, 28 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування про донорів партії Юлії Тимошенко "Батьківщина".

Стверджується, що серед них дуже багато підставних людей, які перерахували сотні тисяч гривень партії, але працюють на низькооплачуваній роботі.