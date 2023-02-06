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ПОЛІТИКА

Польща критикує довгий розгляд нових санкцій проти рф

06 лютого 2023, 18:55
Польща критикує довгий розгляд нових санкцій проти рф
Фото: з відкритих джерел
Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось висловив розчарування тим, що в Брюсселі затягують процедуру затвердження десятого пакета санкцій проти росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Польський дипломат висловив нерозуміння через те, чому Європейська комісія не опрацювала пропозиції Польщі та країн Балтії щодо санкцій і чому шведське головування в Раді ЄС, за його словами, ці пропозиції не розглядає, повідомляє PAP.

"Минулого тижня були заплановані кілька зустрічей постійних представників, які в останній момент були скасовані. Ми втрачаємо дуже дорогоцінний час, за який щодня Україна платить жертвами серед цивільного населення, пошкодженням інфраструктури або дітьми, яких викрадають до росії", – зазначив Садось.

За його словами, санкції будуть однією з головних тем саміту ЄС, який відбудеться цього тижня в Брюсселі.

"Ми отримуємо дуже тривожну інформацію про підготовку росії до наступу, який може розпочатися вже найближчим часом. Ми дуже стурбовані цією ситуацією. Ми не розуміємо, чому, всупереч заявам ЗМІ, немає реальної роботи над проектами санкційних пакетів", – сказав представник Варшави в ЄС.

За даними PAP, деякі країни-члени закликають до послаблення санкцій для певних підсанкційних секторів рф, серед них – Нідерланди та Португалія. "Ми не згодні зі скасуванням чинного режиму санкцій", – прокоментував Садось.

У січні Польща представила Європейській комісії та країнам-членам ЄС свої пропозиції щодо десятого пакета санкцій проти росії та окремо – Білорусі.

Серед іншого, там ідеться про припинення співпраці з рф у галузі ядерної енергетики, санкцій проти "Газпромбанку" та "Альфа-банку", заборони імпорту російських алмазів, каучуку, вапна та бітуму, продовження санкцій щодо російських кораблів та обмеження на надання послуг ІТ-програмного забезпечення.

Нагадаємо, Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

Польщасанкціі проти росії

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