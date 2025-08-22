Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа

22 серпня 2025, 20:10
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа
Фото: Miejski Reporter
Польща оштрафувала 18-річну українку, яка була на концерті, на 2 тис. злотих та депортувала з країни

Польська влада почала депортувати громадян України, яких було затримано після концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Одна з українок розповіла, що її депортували 18 серпня, а польські правоохоронці навіть не дали зібрати речей.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcha.

Повідомляється, що однією із депортованих виявилася 18-річна Ангеліна з Дніпра, яка приїхала до Польщі в лютому 2022 року. За словами українки, у Польщі вона "почала все з нуля". Оселилася з бабусею в містечку Прушкув, що поблизу Варшави, навчалася в професійно-технічному училищі й працювала в інтернет-магазині.
 
"Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6-й годині ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали та депортували до України. Також на п’ять років заборонили в'їзд до Шенгенської зони", – розповіла Ангеліна.
 
За словами дівчини, охорона затримала її після стрибка з трибуни на поле стадіону, яке вона назвала "імпульсивним рішенням". Потім Ангеліну тримали в камері у приміщенні підвалу стадіону, де відбувався концерт. Вона також каже, що її оштрафували на 2 тис. злотих (близько 22 тис. грн), хоча, на її переконання, вона "нічого поганого не зробила".
 
Нагадаємо, Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України.
