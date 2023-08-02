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ПОЛІТИКА

Пшениця та кукурудза різко подорожчали після нового обстрілу рф Одеського порту

02 серпня 2023, 13:01
Пшениця та кукурудза різко подорожчали після нового обстрілу рф Одеського порту
Фото: bloomberg.com
російські сили вночі завдали ударів безпілотниками по південній частині Одеської області.

Пшениця та кукурудза на світових ринках різко подорожчали після того, як внаслідок удару російського безпілотника було пошкоджено портову споруду в Одеській області.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго підскочили на 4,9% - до 6,84 долара за бушель. Кукурудза подорожчала на 3,2%.

російські сили вночі завдали ударів безпілотниками по південній частині Одеської області, повідомив голова регіону Олег Кіпер. За його даними, спалахнули деякі об'єкти портової та промислової інфраструктури.

Румунські ЗМІ повідомили, що удар припав по Ізмаїлу, одному з найбільших річкових портів України з перевезення зерна і розташованому на Дунаї на кордоні з Румунією.

Раніше росія атакувала порти на Одещині та на річці Дунай, намагаючись перешкодити українському експорту. Минулого тижня він атакував дунайський порт Рені, внаслідок чого того дня пшениця різко подорожчала.

Україна продовжує вивчати альтернативні маршрути експорту зерна після того, як 17 липня москва вийшла з угоди, яка дає змогу безпечне постачання через Чорне море. Румунія планує розширити один із ключових транзитних маршрутів для зерна з України.

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