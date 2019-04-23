ПЦУ про перейменування УПЦ МП: Жоден суд не здатен зробити Московський Патріархат - не московським

За словами архієпископа Євстратія Зорі, це два найбільш ганебні засідання суду в цілій людській історії

Православна церква України відреагувала на рішення суду щодо призупинення перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

"Жоден суд не здатен зробити Московський Патріархат - не московським. До речі, за кілька днів Православна Церква згадуватиме про два найбільш ганебні засідання суду в цілій людській історії", - заявив заступник Голови Управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря у Facebook.

Нагадаємо, Рада 20 грудня зобов'язала УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Російської православної церкви.

В УПЦ МП назвали цей закон антиконституційним і заявили, що він порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян України.

Раніше речник Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Климент заявив про неможливість перейменування церкви на Російську православну.

Натомість предстоятель саморозпущеної Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявляв, що після надання Томосу Українській православній церкві частина Московського патріархату (МП), яка не захоче приєднуватися до єдиної помісної православної церкви, має перейменуватись у "Російську православну церкву в Україні".

22 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської Митрополії Української православної церкви Московського патріархату про скасування наказу Міністерства культури, відповідно до якого УПЦ МП та низка релігійних організацій повинні внести зміни до своєї офіційної назви.