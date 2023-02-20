путінські оборонні компанії виставили на продаж в ОАЕ випробувану війною зброю — Bloomberg

Більше 200 одиниць російської зброї, від танків до систем ППО і боєприпасів, були представлені в понеділок на виставці IDEX в Абу-Дабі.

російські оборонні компанії були присутні на виставці озброєнь в Об'єднаних Арабських Еміратах, незважаючи на міжнародні санкції, намагаючись продати зброю, яка, за словами одного з головних союзників путіна, пройшла бойові випробування під час вторгнення кремля в Україну.

Про це пише Bloomberg.

За словами виробників, більше 200 одиниць російської зброї, від танків до систем ППО і боєприпасів, були представлені в понеділок на виставці IDEX в Абу-Дабі, найбільшій в регіоні виставці оборони і безпеки.

"Велика частина представленої продукції вже пройшла випробування в реальних бойових умовах. Це одна з головних переваг російської зброї перед конкурентами", - заявив перед відкриттям виставки глава Державного оборонно-промислового комплексу "Ростех" Сергій Чемезов, повідомляє прес-служба компанії.

США, Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти російських виробників зброї у відповідь на війну в Україні. ОАЕ, головний діловий і експортний центр Близького Сходу, прагнуть створити власну військову промисловість, як і інші регіональні держави, включаючи Саудівську Аравію, і захищають свою позицію від вторгнення, зберігаючи при цьому тісні політичні, енергетичні та ділові зв'язки з росією.

Деякі офіційні особи США попереджають про ризик використання росіянами близькосхідної країни для ухилення від санкцій. Представники ОАЕ стверджують, що країна незалежна і дотримується міжнародного права, але не зобов'язана дотримуватися санкцій, накладених окремими юрисдикціями, такими як США та Великобританія. ОАЕ також заявляють, що дуже серйозно ставляться до своєї ролі в захисті цілісності світової фінансової системи.

Проте, на відміну від минулих років, організатори не включили російські компанії в основний зал IDEX. Замість цього їх тримали окремо від інших експонентів і розмістили в окремому павільйоні на заході разом з російським державним торговим агентом "Рособоронекспортом".

Нагадаємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планує запровадити нові санкції проти ключових галузей росії, а також посилити експортний контроль.